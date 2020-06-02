Продолжающаяся пандемия коронавируса сильно бьет по творческим людям - заслуженный актер Чингиз Ахмедов

БАКУ/Trend Life/ - Продолжающаяся пандемия коронавируса "сильно бьет" по актерам, музыкантам, исполнителям, художникам и всем творческим людям. Поэтому необходимо строгое соблюдение карантинного режима, правил социальной дистанции и использование защитных масок, чтобы быстрее побороть эту болезнь, сказал сегодня Trend Life актер Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный актер, телеведущий Чингиз Ахмедов.

"На протяжении трех месяцев карантина практически остановилась творческая деятельность, не действуют театры и кинозалы, различные центры культуры, нет интересных мероприятий и реализуемых проектов. По Хazar TV идет сериал Xalxin evi-3 c моим участием, который завершится 7 июня, а по Space TV – повторы развлекательно-музыкальной передачи Praym Şok. Я очень желаю скорейшего избавления от коронавируса, чтобы вновь работать в полную силу. Об этом говорят все, но не все следуют карантинному режиму, что приводит к затягиванию этого процесса – это сильно влияет и на экономику страны, и на психологию людей, и на материальное состояние каждого из нас. Это очень тяжело переносить, потому что мы не можем без творческой деятельности, а для некоторых это еще и дополнительный заработок. Продолжение пандемии коронавируса "сильно бьет" по творческим людям. Поэтому призываю людей быть дисциплинированными, потому что от каждого из нас зависит скорейшее решение этой проблемы. Лично у меня в автомобиле всегда несколько масок и спирт, которые даю всем, кому необходимо", - отметил Чингиз Ахмедов.

Актер высоко отметил деятельность Президента Азербайджана Ильхама Алиева, благодаря которому в стране созданы специализированные медицинские центры, привлечены все ресурсы на борьбу с коронавирусом, что привело к наименьшим потерям. Наиболее уязвимым слоям населения государством оказывается социальная помощь.

"Деятельность государства - выше всяких похвал! Говорю это от души! Я поддерживаю Президента Азербайджана Ильхама Алиева во всех его делах, направленных на благо народа и страны. И каждый из нас должен быть патриотом и нести социальную ответственность за происходящее в стране, по достоинству ценить огромный труд врачей и сотрудников правоохранительных органов, которые в эти тяжелые времена стоят на передовой борьбы с коронавирусом. Введенные штрафы за неношение защитных масок не несет цели забрать кровные деньги граждан, а направленно против нарушителей карантинного режима, способствующих распространению этой болезни. Пусть Аллах бережет нашу страну и народ в эти тяжелые дни!", - добавил Чингиз Ахмедов.

(Автор: Вугар Иманов)