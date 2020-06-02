Штрафы за неношение защитных масок ввели "благодаря" безответственности ряда граждан – народный артист Забит Набизаде

БАКУ/Trend Life/ - Введение штрафов за неношение защитных масок во время пандемии коронавируса стало вынужденной мерой государства для предотвращения массового распространения болезни и все это произошло "благодаря" нарушителям и безответственности ряда граждан, сказал сегодня Trend Life известный исполнитель мугама, преподаватель Азербайджанской национальной консерватории и Бакинского музыкального училища имени Асафа Зейналлы, народный артист Забит Набизаде.

За нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, а также за то, что должностные лица не пресекли нарушения этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица – 100 манатов, юридические лица – 200 манатов. За повторное нарушение этого правила до окончания карантинного режима лицо, уже получившее за это административное наказание, предусмотренное ст. 211.2 Кодекса об административных правонарушениях, будет оштрафовано на сумму в размере 100 манатов, должностные лица – 200 манатов, юридические лица – 400 манатов.

"Снятие многих ограничений фактически привело к росту заболеваемости коронавирусом в стране. Необходимо четко различать свободу и вседозволенность! Обязательно надо было доводить до того, чтобы государство ввело штрафы для соблюдения режима карантина? Почему все должны страдать из-за безответственных людей? Неужели так трудно соблюдать все меры предосторожности? Каждый человек, особенно во время распространения эпидемий, должен нести социальную ответственность. Вчера был в банке для оплаты счетов, там всем раздавали защитные маски, а некоторые это даже делали с недовольством. Почему? Разве это не для здоровья нас, наших близких и родных? Или думаете, что вас эта болезнь не затронет? Кто не верит в болезнь, тот сильно ошибается. И запомните, что коронавирус никого не щадит, и потом не просите Всевышнего о спасении. Посмотрите, сколько в мире заболевших и жертв. Надо оберегаться самому и заботиться о других", – отметил Набизаде.

По словам ханенде, вовремя принятые государством меры привели к минимальным потерям в стране, а лично для него карантин даже пошел на пользу.

"На протяжении недели веду онлайн-уроки со своими студентами, а в свободное время занимаюсь садом на даче. Экология очистилась, в городе меньше машин и пробок. Знаете, даже появилось душевное спокойствие. Минимизация контактов привела к тому, что в нашей семье с марта никто обычным гриппом не заболел. Видите, карантин даже пошел на пользу (смеется). Но желаю нашему народу скорейшего избавления от этой напасти, которое придет только при беспрекословном соблюдении всех правил и законов", - добавил Забит Набизаде.

(Автор: Вугар Иманов)