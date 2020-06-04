Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 4 июня, отмечается Международный день невинных детей - жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression), учрежденный ООН в 1982 году.

Затрагивая тему детей и их будущего, невозможно сегодня не вспомнить о том, что есть дети, у которых нет сегодняшнего настоящего - это дети, находящиеся в зоне военных конфликтов. Вряд ли ведется статистика, которая учитывает, сколько детей гибнет во время локальных конфликтов по всему миру. Печальная реальность такова, что при возникновении вооруженных конфликтов больше всего страдают от последствий военных действий наиболее уязвимые члены общества – дети. И для того, чтобы общественность не забывала о том, что во время войн погибают не только солдаты, ООН учредила Международный день детей - невинных жертв агрессии, а целью этого является попытка ощутить боль и страдания детей всего мира, подвергающихся физическому насилию, морально-психологической и духовной обработке.

Среди жертв этнической чистки и политики геноцида, осуществляемых против азербайджанского народа армянскими оккупантами и фашистами, есть дети. 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1 275 - захвачены в плен. Помимо этого, в результате полного уничтожения восьми семей 25 детей лишились обоих, а 130 – одного из родителей, 76 детей были ранены. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки, проводимой в течение более чем двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа.

63 ребенка… Озверевший враг подверг страшным мучениям стариков, женщин, даже младенцев. Жуткие кадры этого геноцида, запечатленные многими фотографами из Азербайджана и других стран, ужаснули мир. Этот документальный фильм "Они никогда не вырастут" создан при содействии Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана и Общественного объединения "Признание армянской агрессии". В фильме жители Ходжалы - свидетели геноцида - рассказывают о том, как погибли их родные и близкие. Да, самим им удалось спастись, но страшные картины тех событий до сих пор стоят перед глазами…

Это имена детей – жертв Ходжалинского геноцида

S/s Soyadı, adı, atasının adı Təvəllüdü 1. Çobanova Nəzakət Tapdıq 1984 2. Əzimov Natiq Abbasqulu 1986 3. Ələkbərov Səxavət Təvəkkül 1981 4. Əmirova Yeganə Təvəkkül 1986 5. Əsgərov Eldar Nizami 1986 6. Həsənov Elgün Nazim 1988 7. Həsənova Aygün Nazim 1991 8. Hümbətova Anahit Eldar 1979 9. Hüseynova Nəsibə Hüseyn 1982 10. Hüseynova Maral Kamil 1985 11. Həsənova Xəyalə Eldar 1987 12. Həsənova Tacir Eldar 1990 13. Xəlilov Arzu Xəlil 1977 14. Xəlilov Araz Xəlil 1984 15. Xəlilova Lalə Tahir 1988 16. Quliyeva Sevinc Əkbər 1985 17. Quliyev Samir Taleh 1990 18. Qasımova Nərminə Nizami 1986 19. Mehdiyeva Aysel Murad 1987 20. Muradova Ayşən Zöhrab 1991 21. Məmmədov Sadiq Allahverdi 1986 22. Nişanə Xocalı Murad 1990 23. Orucova Natavan Nəbi 1989 24. Orucova Xəyalə Telman 1986 25. Səfiyev Sərvan Elxan 1991 26. Şirinov Elşənin 6 aylıq oğlu 1991 27. Yusufova Natavan Pənah 1988 28. Zeynalova Aynurə Tofiq 1986 29. Kupriyev Səyid Roman 1986 30. Novruzova Ülviyyə Rəhbər 1977 31. Abbasov Eyvaz Kamran 1983 32. Qarayev Saleh Asif 1982 33. Allahverdiyev Vidadi Müsül 1977 34. Novruzova Rübabə Novruz 1977 35. Abdullayeva Maya Sərhad 1986 36. Rüstəmov Eldar Əmir 1988 37 Aslanova Elnarə Tofiq 1978 38. Əliyev Elçin Firdovsi 1982 39. Əliyev Elgiz Firdovsi 1984 40. Quliyeva Rəvanə Qaryağdı 1979 41. Quliyeva Nuranə Qaryağdı 1983 42. Quliyev Şükür Qaryağdı 1985 43. Ağayarov Nəbi İsak 1981 44. Ağayarova Sevinc İsak 1985 45. Ağayarov Roman İsak 1986 46. Mehdiyeva Gülmira Murad 1989 47. Qəmbərova Esmira Səfər 1985 48. Qəmbərov Emin Səfər 1986 49. Hüseynov Rəcəb Elxan 1984 50. Hüseynova Şəbnəm Elxan 1986 51. Hüseynov Məshər Elxan 1991 52. Orucov Fazil Ənvər 1981 53. Abışova Çinarə Nazim 1982 54. Abışov Çingiz Nazim 1985 55. Ağayev Allahverdi Səttar 1982 56. Məmmədov Niyaməddin Vaqif 1978 57. Əliyev Səbuhi Cahangir 1978 58. Əliyev Səlim Cahangir 1985 59. Cəfərov Samir Tacir 1987 60. Vəliyev Ağaasəf Zakir 1986 61. Vəliyeva Güldanə Zakir 1989 62. Abdullayev Sərvan Şahmar 1979 63. İsmayılova Nərgiz Hüseyn 1978

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)