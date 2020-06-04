Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 4 июня, отмечается Международный день невинных детей - жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression), учрежденный ООН в 1982 году.
Затрагивая тему детей и их будущего, невозможно сегодня не вспомнить о том, что есть дети, у которых нет сегодняшнего настоящего - это дети, находящиеся в зоне военных конфликтов. Вряд ли ведется статистика, которая учитывает, сколько детей гибнет во время локальных конфликтов по всему миру. Печальная реальность такова, что при возникновении вооруженных конфликтов больше всего страдают от последствий военных действий наиболее уязвимые члены общества – дети. И для того, чтобы общественность не забывала о том, что во время войн погибают не только солдаты, ООН учредила Международный день детей - невинных жертв агрессии, а целью этого является попытка ощутить боль и страдания детей всего мира, подвергающихся физическому насилию, морально-психологической и духовной обработке.
Среди жертв этнической чистки и политики геноцида, осуществляемых против азербайджанского народа армянскими оккупантами и фашистами, есть дети. 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1 275 - захвачены в плен. Помимо этого, в результате полного уничтожения восьми семей 25 детей лишились обоих, а 130 – одного из родителей, 76 детей были ранены. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки, проводимой в течение более чем двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа.
63 ребенка… Озверевший враг подверг страшным мучениям стариков, женщин, даже младенцев. Жуткие кадры этого геноцида, запечатленные многими фотографами из Азербайджана и других стран, ужаснули мир. Этот документальный фильм "Они никогда не вырастут" создан при содействии Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана и Общественного объединения "Признание армянской агрессии". В фильме жители Ходжалы - свидетели геноцида - рассказывают о том, как погибли их родные и близкие. Да, самим им удалось спастись, но страшные картины тех событий до сих пор стоят перед глазами…
Это имена детей – жертв Ходжалинского геноцида
|
S/s
|
Soyadı, adı, atasının adı
|
Təvəllüdü
|
1.
|
Çobanova Nəzakət Tapdıq
|
1984
|
2.
|
Əzimov Natiq Abbasqulu
|
1986
|
3.
|
Ələkbərov Səxavət Təvəkkül
|
1981
|
4.
|
Əmirova Yeganə Təvəkkül
|
1986
|
5.
|
Əsgərov Eldar Nizami
|
1986
|
6.
|
Həsənov Elgün Nazim
|
1988
|
7.
|
Həsənova Aygün Nazim
|
1991
|
8.
|
Hümbətova Anahit Eldar
|
1979
|
9.
|
Hüseynova Nəsibə Hüseyn
|
1982
|
10.
|
Hüseynova Maral Kamil
|
1985
|
11.
|
Həsənova Xəyalə Eldar
|
1987
|
12.
|
Həsənova Tacir Eldar
|
1990
|
13.
|
Xəlilov Arzu Xəlil
|
1977
|
14.
|
Xəlilov Araz Xəlil
|
1984
|
15.
|
Xəlilova Lalə Tahir
|
1988
|
16.
|
Quliyeva Sevinc Əkbər
|
1985
|
17.
|
Quliyev Samir Taleh
|
1990
|
18.
|
Qasımova Nərminə Nizami
|
1986
|
19.
|
Mehdiyeva Aysel Murad
|
1987
|
20.
|
Muradova Ayşən Zöhrab
|
1991
|
21.
|
Məmmədov Sadiq Allahverdi
|
1986
|
22.
|
Nişanə Xocalı Murad
|
1990
|
23.
|
Orucova Natavan Nəbi
|
1989
|
24.
|
Orucova Xəyalə Telman
|
1986
|
25.
|
Səfiyev Sərvan Elxan
|
1991
|
26.
|
Şirinov Elşənin 6 aylıq oğlu
|
1991
|
27.
|
Yusufova Natavan Pənah
|
1988
|
28.
|
Zeynalova Aynurə Tofiq
|
1986
|
29.
|
Kupriyev Səyid Roman
|
1986
|
30.
|
Novruzova Ülviyyə Rəhbər
|
1977
|
31.
|
Abbasov Eyvaz Kamran
|
1983
|
32.
|
Qarayev Saleh Asif
|
1982
|
33.
|
Allahverdiyev Vidadi Müsül
|
1977
|
34.
|
Novruzova Rübabə Novruz
|
1977
|
35.
|
Abdullayeva Maya Sərhad
|
1986
|
36.
|
Rüstəmov Eldar Əmir
|
1988
|
37
|
Aslanova Elnarə Tofiq
|
1978
|
38.
|
Əliyev Elçin Firdovsi
|
1982
|
39.
|
Əliyev Elgiz Firdovsi
|
1984
|
40.
|
Quliyeva Rəvanə Qaryağdı
|
1979
|
41.
|
Quliyeva Nuranə Qaryağdı
|
1983
|
42.
|
Quliyev Şükür Qaryağdı
|
1985
|
43.
|
Ağayarov Nəbi İsak
|
1981
|
44.
|
Ağayarova Sevinc İsak
|
1985
|
45.
|
Ağayarov Roman İsak
|
1986
|
46.
|
Mehdiyeva Gülmira Murad
|
1989
|
47.
|
Qəmbərova Esmira Səfər
|
1985
|
48.
|
Qəmbərov Emin Səfər
|
1986
|
49.
|
Hüseynov Rəcəb Elxan
|
1984
|
50.
|
Hüseynova Şəbnəm Elxan
|
1986
|
51.
|
Hüseynov Məshər Elxan
|
1991
|
52.
|
Orucov Fazil Ənvər
|
1981
|
53.
|
Abışova Çinarə Nazim
|
1982
|
54.
|
Abışov Çingiz Nazim
|
1985
|
55.
|
Ağayev Allahverdi Səttar
|
1982
|
56.
|
Məmmədov Niyaməddin Vaqif
|
1978
|
57.
|
Əliyev Səbuhi Cahangir
|
1978
|
58.
|
Əliyev Səlim Cahangir
|
1985
|
59.
|
Cəfərov Samir Tacir
|
1987
|
60.
|
Vəliyev Ağaasəf Zakir
|
1986
|
61.
|
Vəliyeva Güldanə Zakir
|
1989
|
62.
|
Abdullayev Sərvan Şahmar
|
1979
|
63.
|
İsmayılova Nərgiz Hüseyn
|
1978
(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)