Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО)

Социум 4 июня 2020 16:06 (UTC+04:00)
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 4 июня, отмечается Международный день невинных детей - жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression), учрежденный ООН в 1982 году.

Затрагивая тему детей и их будущего, невозможно сегодня не вспомнить о том, что есть дети, у которых нет сегодняшнего настоящего - это дети, находящиеся в зоне военных конфликтов. Вряд ли ведется статистика, которая учитывает, сколько детей гибнет во время локальных конфликтов по всему миру. Печальная реальность такова, что при возникновении вооруженных конфликтов больше всего страдают от последствий военных действий наиболее уязвимые члены общества – дети. И для того, чтобы общественность не забывала о том, что во время войн погибают не только солдаты, ООН учредила Международный день детей - невинных жертв агрессии, а целью этого является попытка ощутить боль и страдания детей всего мира, подвергающихся физическому насилию, морально-психологической и духовной обработке.

Среди жертв этнической чистки и политики геноцида, осуществляемых против азербайджанского народа армянскими оккупантами и фашистами, есть дети. 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1 275 - захвачены в плен. Помимо этого, в результате полного уничтожения восьми семей 25 детей лишились обоих, а 130 – одного из родителей, 76 детей были ранены. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки, проводимой в течение более чем двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа.

63 ребенка… Озверевший враг подверг страшным мучениям стариков, женщин, даже младенцев. Жуткие кадры этого геноцида, запечатленные многими фотографами из Азербайджана и других стран, ужаснули мир. Этот документальный фильм "Они никогда не вырастут" создан при содействии Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана и Общественного объединения "Признание армянской агрессии". В фильме жители Ходжалы - свидетели геноцида - рассказывают о том, как погибли их родные и близкие. Да, самим им удалось спастись, но страшные картины тех событий до сих пор стоят перед глазами…

Это имена детей – жертв Ходжалинского геноцида

S/s

Soyadı, adı, atasının adı

Təvəllüdü

1.

Çobanova Nəzakət Tapdıq

1984

2.

Əzimov Natiq Abbasqulu

1986

3.

Ələkbərov Səxavət Təvəkkül

1981

4.

Əmirova Yeganə Təvəkkül

1986

5.

Əsgərov Eldar Nizami

1986

6.

Həsənov Elgün Nazim

1988

7.

Həsənova Aygün Nazim

1991

8.

Hümbətova Anahit Eldar

1979

9.

Hüseynova Nəsibə Hüseyn

1982

10.

Hüseynova Maral Kamil

1985

11.

Həsənova Xəyalə Eldar

1987

12.

Həsənova Tacir Eldar

1990

13.

Xəlilov Arzu Xəlil

1977

14.

Xəlilov Araz Xəlil

1984

15.

Xəlilova Lalə Tahir

1988

16.

Quliyeva Sevinc Əkbər

1985

17.

Quliyev Samir Taleh

1990

18.

Qasımova Nərminə Nizami

1986

19.

Mehdiyeva Aysel Murad

1987

20.

Muradova Ayşən Zöhrab

1991

21.

Məmmədov Sadiq Allahverdi

1986

22.

Nişanə Xocalı Murad

1990

23.

Orucova Natavan Nəbi

1989

24.

Orucova Xəyalə Telman

1986

25.

Səfiyev Sərvan Elxan

1991

26.

Şirinov Elşənin 6 aylıq oğlu

1991

27.

Yusufova Natavan Pənah

1988

28.

Zeynalova Aynurə Tofiq

1986

29.

Kupriyev Səyid Roman

1986

30.

Novruzova Ülviyyə Rəhbər

1977

31.

Abbasov Eyvaz Kamran

1983

32.

Qarayev Saleh Asif

1982

33.

Allahverdiyev Vidadi Müsül

1977

34.

Novruzova Rübabə Novruz

1977

35.

Abdullayeva Maya Sərhad

1986

36.

Rüstəmov Eldar Əmir

1988

37

Aslanova Elnarə Tofiq

1978

38.

Əliyev Elçin Firdovsi

1982

39.

Əliyev Elgiz Firdovsi

1984

40.

Quliyeva Rəvanə Qaryağdı

1979

41.

Quliyeva Nuranə Qaryağdı

1983

42.

Quliyev Şükür Qaryağdı

1985

43.

Ağayarov Nəbi İsak

1981

44.

Ağayarova Sevinc İsak

1985

45.

Ağayarov Roman İsak

1986

46.

Mehdiyeva Gülmira Murad

1989

47.

Qəmbərova Esmira Səfər

1985

48.

Qəmbərov Emin Səfər

1986

49.

Hüseynov Rəcəb Elxan

1984

50.

Hüseynova Şəbnəm Elxan

1986

51.

Hüseynov Məshər Elxan

1991

52.

Orucov Fazil Ənvər

1981

53.

Abışova Çinarə Nazim

1982

54.

Abışov Çingiz Nazim

1985

55.

Ağayev Allahverdi Səttar

1982

56.

Məmmədov Niyaməddin Vaqif

1978

57.

Əliyev Səbuhi Cahangir

1978

58.

Əliyev Səlim Cahangir

1985

59.

Cəfərov Samir Tacir

1987

60.

Vəliyev Ağaasəf Zakir

1986

61.

Vəliyeva Güldanə Zakir

1989

62.

Abdullayev Sərvan Şahmar

1979

63.

İsmayılova Nərgiz Hüseyn

1978

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Они никогда не вырастут… Почтим память детей-жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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