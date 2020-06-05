БАКУ/Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) переболел коронавирусом, заявил музыкант в ходе прямого эфира в Instagram, сообщает Trend Life.

EMIN стал гостем очередного выпуска онлайн-проекта народного артиста Азербайджана, оперного певца Юсифа Эйвазова "Разговор с интересными людьми". В ходе эфира EMIN признался, что переболел коронавирусом.

"Я две недели был дома один. Вообще я один никогда не оставался. Здесь я впервые за 40 лет встретился с самим собой. И был удивлен встрече с этим человеком, много нового о себе узнал. Полностью выздоровел, серьезных последствий нет. У меня есть антитела", - подчеркнул он.

EMIN также рассказал, как узнал о заражении. По его словам, собираясь на работу, он распылил одеколон и не почувствовал запаха, также пострадали его вкусовые рецепторы – он не чувствовал вкуса еды.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)