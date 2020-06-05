Скончался актер Михаил Кокшенов

Актер Михаил Кокшенов умер в возрасте 83 лет, об этом, как передает Trend Life, сообщает ТАСС со ссылкой на Гильдию актеров Союза кинематографистов.

"Да, мы позвонили прежней жене, она подтвердила (смерть Михаила Кокшенова - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства. По ее словам, информации о похоронах артиста пока нет.

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. Впервые сыграл в кино в 1957 году в драме "Высота". В общей сложности он сыграл более 130 ролей, в число самых известных относятся роли ефрейтора Захара Косых в фильме "Женя, Женечка и "Катюша" (1967 год ), Федота Муратова в драме "Даурия" (1971 год), Степана в комедии "Спортлото-82" (1982 год), Леши Пряхина в фильме "Самая обаятельная и привлекательная" (1985 год).

Кокшенов также известен как кинорежиссер. Поставил фильмы "Русский бизнес" (1993), "Русский счет" (1994), "Герой ее романа" (2001), "Надежда" (2002), "Феномен" (2005), "Театральный капкан" (2006) и другие.