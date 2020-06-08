Вылечившийся от коронавируса азербайджанский режиссер выразил благодарность врачам

БАКУ/Trend Life/ - Вылечившийся от коронавируса азербайджанский актер театра и кино, главный режиссер Иреванского государственного драматического театра, заслуженный артист Сарвар Алиев выразил благодарность врачам, сообщает Trend Life.

"Благодаря Всевышнему и мольбам друзей, близких, родных и друзей я излечился от этой страшной болезни. Выражаю признательность всем врачам и медсестрам Городской клинической больницы №2 имени М.А. Эфендиева во главе с Интизар Мамедовой за заботу и внимание, проявленные ко мне и всем пациентам. Наши врачи – настоящие герои, которые день и ночь, рискуя здоровьем, месяцами не видя свои семьи, очень тяжелым трудом возвращают к жизни людей. Спасибо им огромное, я преклоняюсь перед нашими врачами и медсёстрами. Среди них даже были те, кто и сам заболел и стал лечиться. Призываю всех соблюдать правила карантина, обязательно носить маски в общественных местах и ни в коем случае не снимать их, использовать дезинфицирующие средства и чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию. Все это важно для нашего здоровья!", - отметил Алиев.

По последним данным, в стране выявлено 7 553 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 4 149, скончались 88 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 316 человек, из которых состояние 69 оценивается как тяжелое, 80 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально. За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 339 876 тестов.

(Автор: Вугар Иманов)