Пандемия коронавируса стала для всех большим испытанием – народная артистка Зульфия Ханбабаева

Социум 8 июня 2020 16:10 (UTC+04:00)
Пандемия коронавируса стала для всех большим испытанием – народная артистка Зульфия Ханбабаева

БАКУ /Trend Life/ - Каждый гражданин должен сделать все возможное для недопущения массового распространения коронавируса, а для этого необходимо строго соблюдать режим карантина, сказала в понедельник Trend Life народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева.

"Коронавирусная инфекция охватила всю планету, миллионы зараженных и сотни тысяч погибших, и до сих пор не найдена вакцина. Наша страна тоже столкнулась с этой глобальной проблемой человечества. К сожалению, некоторые люди эмоционально воспринимают введение режима карантина, нарушают его, хотя все предпринятые меры государства направлены на защиту здоровья наших семей, родных, близких и друзей, во имя будущего наших детей. Я понимаю, что из-за пандемии появились проблемы, но все можно решить цивилизованным путем. Необходимо просто набраться терпения, не мы одни страдаем от этого заболевания в мире. Поэтому надо обязательно следовать предписаниям правительства, носить маски, держать социальную дистанцию, чаще пользоваться дезинфицирующими средствами и мыть руки, чтобы быстрее победить коронавирус и вернуться к нормальной жизни. Это не такие уж сложные требования сегодняшнего дня", - отметила Зульфия Ханбабаева.

По словам исполнительницы, государством созданы все условия для борьбы с коронавирусом - построен завод по производству масок, в четырех-пятизвездочных отелях действуют карантинные центры, созданы дополнительные больничные объекты модульного типа, обеспеченные необходимым медицинским оборудованием и аппаратами искусственного дыхания, проводятся дезинфекционные работы, оказывается социальная помощь.

"Каждый должен беречь себя и близких, осознавать свою ответственность и соблюдать дисциплину. Надо понимать, что ежедневное увеличение числа зараженных приводит к еще большему продлению карантина. Более того, нарушающие карантин и пренебрегающие средствами безопасности в первую очередь представляют угрозу для своих близких. Пусть Всевышний хранит нас от всех бед и катастроф! Пандемия коронавируса стала большим испытанием для всех нас, через которое мы пройдем с достоинством, вновь продемонстрировав прекрасные качества нашего народа", - добавила Зульфия Ханбабаева.

(Автор: Вугар Иманов)

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