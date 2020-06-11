Меня остановил полковник полиции и спросил о причине отсутствия маски – заслуженный актер Ровшан Керимдухт

БАКУ/Trend Life/ - Ужесточение режима карантина на выходные является временным явлением и направлено во благо здоровья людей, сказал сегодня Trend Life актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный артист Ровшан Керимдухт.

"Во всем мире идет борьба с коронавирусом, который стал бедой современного человечества. Проводимые государством мероприятия по предотвращению массового распространения коронавируса, к примеру, возведение медицинских центров, оснащенных всем необходимым оборудованием, строительство завода по производству масок, и деятельность карантинных центров направлены на то, чтобы наша страна вышла из этой глобальной проблемы с наименьшими потерями. Люди должны это осознавать и принимать, следовать законам государства и предписаниям правительства и Оперативного штаба при Кабинете министров", - отметил он.

По словам актера, его семья выполняет все требования карантинного режима, и в эти дни особенно отметил роль врачей и полицейских, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

"Я живу в Сумгайыте, и так получилось, что после стоматологической операции решил пойти домой пешком. Мне было трудно дышать, поэтому даже забыл маску у врача. Я устал и когда собирался сесть в общественный транспорт, меня остановил полковник полиции и в культурной форме спросил о причине отсутствия маски – я разъяснил. Он сразу же отдал мне новую маску, не только пожелав здоровья, но и предложив довести до дома. В эти дни каждый из нас должен с большим вниманием и заботой относиться друг к другу. Мне как творческой личности очень трудно оставаться без сцены, буквально сердце разрывается, и с большим нетерпением жду окончания карантина. Уверен, что и зрители очень соскучились по спектаклям. И эта победа над страшной болезнью зависит от степени социальной ответственности каждого из нас", – добавил Керимдухт.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)