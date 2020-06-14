Состояние Бахрама Багирзаде остается критическим - Центральный таможенный госпиталь

БАКУ /Trend Life/ - Состояние Бахрама Багирзаде, заразившегося COVID-19, резко ухудшилось, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу Центрального таможенного госпиталя.



В связи с резким ухудшением состояния азербайджанского актера, заслуженного артиста Бахрама Багирзаде 13 июня 2020 г. он был переведен из клиники, в которой он лечился от коронавируса, в реанимационное отделение Центрального таможенного госпиталя.



Во время сравнения новой компьютерной томографии с предыдущими был выявлен очень серьезный негативный ход, стало известно, что повреждено 90% легочной ткани. В мировой практике при заболеваниях, когда легочная ткань повреждена более 75%, шанс выживания больных коронавирусом очень мал.



Несмотря на интенсивное лечение на аппарате искусственного дыхания, увеличить сатурацию не удалось (насыщение крови кислородом). Поскольку сатурация с проведенными в течение дня лечением находилась в пределах 50% около 23:00 был проведен консилиум, и принято решение подключить больного к аппарату EKMO (Экстракорпоральная мембранная оксигенация). Заменяя работу легких и сердца в течение 2-3 недель, EKMO является методом лечения, предоставляющим врачам время успешно решить проблему.



Сегодня около 02:00 реаниматологи и хирурги Центрального таможенного госпиталя провели операцию по подключению больного к аппарату EKMO , после чего его состояние относительно стабилизировалось, и сатурация поднялась до 95%. Однако состояние больного продолжает оставаться критическим.



Лечение заслуженного артиста Бахрама Багирзаде находится под непосредственным контролем Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алевой.



Желаем семье заслуженного артиста и его поклонникам, интенсивное лечение которого продолжается при поддержке EKMO, терпения и выздоровления Бахраму Багирзаде в этой сложной борьбе.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Текст: Кямаля Сеидова. Автор: Вугар Иманов. )