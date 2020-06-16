Видео о проведении операции Бахраму Багирзаде фейковое - Центральный таможенный госпиталь

БАКУ /Trend Life/ - В последние дни распространённое видео о якобы проведенной операции над Бахрамом Багирзаде в Центральном таможенном госпитале является фейковым, сообщили Trend Life в пресс-службе госпиталя.

"В последние дни в соцсетях распространено видео об операции больного, которое ошибочно связывают с Бахрамом Багирзаде, проходящего лечение в Центральном таможенном госпитале. Мы официально сообщаем, что распространенное видео не имеет никакого отношения к Центральному таможенному госпиталю. Это видео не снято в Центральном таможенном госпитале", - говорится в сообщении пресс-службы

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Новая компьютерная томография выявила серьезное негативное течение заболевания по сравнению с предыдущим этапом. Также выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к искусственному дыхательному аппарату, увеличение сатурации не было достигнуто. В связи с тем, что сатурация в течение дня оставалась в пределах 50%, был проведен консилиум, который решил подключить пациента к устройству ЭКМО. После этого состояние пациента относительно стабилизировалось, и сатурация (насыщение крови кислородом) повысилась до 95 процентов.

Руководитель бригады врачей, начальник Центра научной практики и обучения Центрального таможенного госпиталя, сердечно-сосудистый хирург,депутат Милли Меджлиса Рашад Махмудов вчера отметил, что после подключения Бахрама Багирзаде к аппарату ЭКМО за последние 24 часа в динамике состояния здоровья пациента появилась хоть и малая, но стабильность.

"Даже есть позитивные сдвиги - возвращение к нормальной функции органов организма, за исключением легких, а показатели лабораторных анализов не ухудшились. В то время как функции серьезно поврежденных легких выполняет аппарат ЭКМО, нет проблем с насыщением тела кислородом. Все это обнадеживает нас. Предстоит трудный и долгий путь лечения. Все вопросы решаются совместно с отечественными и зарубежными специалистами". – сказал врач.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов)