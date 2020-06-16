Мы продолжаем борьбу за здоровье Бахрама Багирзаде и показатели дают свет надежды - Рашад Махмудов

БАКУ /Trend Life/ - Продолжается интенсивное лечение Бахрама Багирзаде, заразившегося COVID-19, с подключением к ЭКМО, сообщили Trend Life в пресс-службе Центрального таможенного госпиталя.

Руководитель бригады врачей, начальник Центра научной практики и обучения Центрального таможенного госпиталя, сердечно-сосудистый хирург, депутат Милли Меджлиса Рашад Махмудов отметил, что после подключения Бахрама Багирзаде к аппарату ЭКМО за последние более 48 часа нет отрицательной динамики, а есть небольшие положительные сдвиги в лабораторных анализах.

"Мы продолжаем борьбу за здоровье Бахрама Багирзаде, и показатели дают нам свет надежды на будущий успех. В мировой практике, учитывая реалии, лечение такой болезни с сильно поврежденными легкими очень длительный и сложный процесс. С медицинской точки зрения, на сегодня важно оберегание деятельности функции других органов пациента и продолжение лечения при помощи аппарата ЭКСМО, который заменяет легкие пациента. С сожалением констатируем, что в соцсетях было распространено видео об операции больного, которое ошибочно связывают с Бахрамом Багирзаде, проходящего лечение в Центральном таможенном госпитале. Это видео не имеет к нам никакого отношения. С точки зрения врачебной этики надо ответственно относиться к таким вопросам, особенно в это тяжелое время. Хотелось бы отметить, что пока вопрос о трансплантации легких или отправке в какую-либо страну не рассматривается. Лечение ведется в соответствии с принятым консилиумом решением. Со стороны государства и Таможенного комитета мы обеспечены всем необходимым современным медицинским оборудованием и препаратами", - отметил Рашад Махмудов, подчеркнув, что лечение заслуженного артиста находится непосредственно под контролем Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

"Мы уделяем особое внимание не только Бахраму Багирзаде, но и сотни другим пациентам. И очень надеемся на скорейшее выздоровление всех пациентов. Выражаем благодарность всем представителям медиа и общественности за внимание к больным и оценку нашей деятельности. К вопросам лечения каждый из врачей относится с большой заботой и вниманием. Просим чутко относиться к этому обществу. Призываем не верить в слухи и не распространять их, а только основываться на официальные источники", - добавил Рашад Махмудов.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к искусственному дыхательному аппарату, увеличение сатурации (насыщение крови кислородом) не было достигнуто. Пациент был подключен к устройству ЭКМО. После этого состояние пациента относительно стабилизировалось, и сатурация повысилась до 95 процентов.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов)