О состоянии здоровья Бахрама Багирзаде: Ситуация остается стабильной, но критически тяжелой

БАКУ/Trend Life/ - Продолжается интенсивное лечение Бахрама Багирзаде, заразившегося COVID-19, с подключением к ЭКМО, сообщили Trend Life в пресс-службе Центрального таможенного госпиталя (ЦТГ).

Заместитель начальника по лечебным вопросам ЦТГ Бахтияр Мусаев отметил, что за вчерашний день и прошлую ночь значительных изменений в состоянии артиста не произошло.

"Ситуация остается стабильной, но критически тяжелой. В течение дня не было выявлено никаких изменений по результатам анализов и жизненно важным признакам. Ведется полное лечение с применением всех необходимых медикаментов", - отметил Мусаев.

Лечение заслуженного артиста Бахрама Багирзаде находится непосредственно под контролем Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к искусственному дыхательному аппарату, увеличение сатурации (насыщение крови кислородом) не было достигнуто. Пациент был подключен к устройству ЭКМО. После этого состояние пациента относительно стабилизировалось, и сатурация повысилась до 95 процентов. ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) - это специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Авторы: Вугар Иманов)