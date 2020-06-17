Эти запреты спасут вам жизнь… - народный артист Ильхам Намиг Кямал (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Народный артист, известный актер театра и кино Ильхам Намиг Кямал (Ильхам Ахмедов) в своем видеообращении, отправленном Trend Life, призвал граждан Азербайджана неукоснительно соблюдать правила карантинного режима.

"Дорогое соотечественники, вы ведь сами знаете, что в период пандемии изо дня в день создается сложная ситуация, люди не соблюдают определенные правила и требования. Игнорируя соответствующие правила и требования люди прежде всего наносят вред самим себе.

Лично я точно знаю, что мои коллеги, друзья, деятели искусства следуют всем правилам, установленным в стране. Все очень просто – нужно носить защитную маску, следовать правилам гигиены и мыть руки, ведь это совсем не сложно. Это простые рекомендации, которые спасут вам жизнь. Все эти меры необходимы.

Я очень вас прошу – следуйте правилам, не нарушайте режим, потому что, защищая и оберегая себя, каждый гражданин оберегает и народ Азербайджана. Давайте следовать правилам!", - отметил в видеообращении Ильхам Намиг Кямал.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)