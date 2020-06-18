Врач рассказал о состоянии Бахрама Багирзаде на сегодняшний день

БАКУ/Trend Life/ - Состояние Бахрама Багирзаде остается стабильно тяжелым, сообщили Trend Life в пресс-службе Центрального таможенного госпиталя (ЦТГ).

Заместитель начальника по лечебным вопросам ЦТГ Бахтияр Мусаев отметил, что за прошедший день значительных изменений в состоянии заслуженного артиста Азербайджана не произошло.

"За прошедший день в его состоянии не произошло серьёзных изменений. Пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции и ЭКМО. Лечение продолжается", - добавил он.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к искусственному дыхательному аппарату, увеличение сатурации (насыщение крови кислородом) не было достигнуто. Пациент был подключен к устройству ЭКМО. После этого состояние пациента относительно стабилизировалось, и сатурация повысилась до 95 процентов. ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) - это специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)