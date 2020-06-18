Неужели мы осознаем всю опасность коронавируса, только когда в каждой семье появится инфицированный? – режиссер Шушинского театра

БАКУ/Trend Life/ - Вся планета ведет борьбу с пандемией коронавируса, человечество переживает один из сильнейших кризисов в своей истории. Азербайджан же вовремя предпринял все меры и проводит широкий спектр работ для предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции. За этот период государство приобрело хороший опыт и делает все ради защиты здоровья своих граждан, сказал сегодня Trend Life актер театра и кино, главный режиссер Шушинского государственного музыкального драматического театра, заслуженный артист и работник культуры Логман Керимов.

"В первую очередь хотелось бы выразить благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за заботу и внимание, предпринятые оперативные и верные шаги для предотвращения массового распространения коронавируса. Как гражданин этой страны, отмечу особую роль государства в данном вопросе и поддержку народа. Особенно бесценна роль наших врачей и полиции, которые героически рискуют жизнью ради нас. Все они чьи-то сыновья и дочери, братья и сестры, отцы и матери, соседи и друзья. И к этим людям надо относиться с особым уважением! Азербайджан – наш дом, который все мы должны оберегать и защищать. Со смертельно опасными эпидемиями человечество сталкивается не впервые, и мы должны оберегать себя от этих болезней. Сегодня в дни пандемии коронавируса этот вопрос особенно актуален, и призываю всех граждан соблюдать правила карантина, быть дисциплинированными и социально ответственными. Коллектив нашего театра соблюдает все правила карантина, мы осуществляем деятельность онлайн", – отметил главный режиссер.

По его словам, азербайджанский народ всегда был чистоплотным, соблюдал личную гигиену. Например, каждый из нас, когда возвращается домой или садится кушать, в первую очередь моет руки.

"В эти дни правила гигиены принимают особое значение, так как могут спасти от тяжелых последствий и даже летальных исходов. Поэтому обязательно следует также использовать дезинфицирующие средства. Недавно прочитал один материал, в котором европейский врач предупреждает людей. Немного переиначив его слова, спрошу: "Неужели мы только тогда поймем опасность коронавируса, когда в каждой семье появится инфицированный?!". Ни в коем случае нельзя доводить до этого! Ведь сколько примеров перед глазами, даже есть заболевшие среди творческих людей. Мой близкий друг, наш любимый Бахрам Багирзаде находится в очень критическом состоянии, и мы все молимся за его скорейшее выздоровление и других больных. Носите маски, держите социальную дистанцию, используйте дезинфицирующие средства – сколько можно повторять? Разве не видите, как резко выросло число зараженных и смертей из-за коронавируса? Это не игра, как некоторые думают. Это реальная опасность для всех нас и мы должны защитить себя, свои семьи и свою страну", - добавил Керимов.

Напомним, что Шушинский государственный музыкальный драматический театр временно из-за оккупации армянскими вооруженными силами города Шуша и Карабахского региона Азербайджана временно располагается в кинотеатре Savalan города Баку.

(Авторы: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)