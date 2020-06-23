Врач рассказал о состоянии здоровья Бахрама Багирзаде

БАКУ/Trend Life/ - В состоянии здоровья заслуженного артиста Бахрама Багирзаде нет серьёзных изменений, сообщил Trend Life заместитель начальника по лечебным вопросам Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев.

Состояние Бахрама Багирзаде остается стабильно критически тяжелым.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был подключен к аппарату устройству ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация - специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма).

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)