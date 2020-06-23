Очень трогательно! Молитвы детей: Дядя Бахрам, мы вас очень любим и ждем! (ВИДЕО, ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Дети проводят в соцсетях акцию поддержки Бахрама Багирзаде, который проходит лечение от коронавируса в Центральном таможенном госпитале города Баку, сообщает Trend Life.
Состояние Бахрама Багирзаде остается стабильно тяжелым.
Дети выставляют видео- и фотоматериалы со словами искренней любви и пожеланиями скорейшего выздоровления.
Как известно, Бахрам Багирзаде - автор многих книг для детей об истории и культуре Азербайджана, выдающихся личностях.
Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.
(Автор: Вугар Иманов)
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