Очень трогательно! Молитвы детей: Дядя Бахрам, мы вас очень любим и ждем! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Дети проводят в соцсетях акцию поддержки Бахрама Багирзаде, который проходит лечение от коронавируса в Центральном таможенном госпитале города Баку, сообщает Trend Life.

Состояние Бахрама Багирзаде остается стабильно тяжелым.

Дети выставляют видео- и фотоматериалы со словами искренней любви и пожеланиями скорейшего выздоровления.

Как известно, Бахрам Багирзаде - автор многих книг для детей об истории и культуре Азербайджана, выдающихся личностях.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов)