Жизнь преподнесла нам тяжелый урок - заслуженная артистка Азербайджана Сабина Асадова

БАКУ/Trend Life/ - Уже давно пора пересмотреть свои взгляды и соблюдать все необходимые ограничительные меры при пандемии, сказала Trend Life известная оперная исполнительница, заслуженная артистка Азербайджана Сабина Асадова.

"Жизнь преподнесла нам тяжелый урок, уже четыре месяца мы вынуждены жить в условиях социальной изоляции. Каждый вечер мы ждем сведений о количестве заразившихся коронавирусной инфекцией и выздоровевших. Все надеялись, что лето сможем провести на море, на природе, но к сожалению пока ситуация с пандемией тяжелая. Как говорят медики, вирус стал более агрессивным. С каждым днем число заболевших не уменьшается, а наоборот увеличивается. Наверно это связано с тем, что одна часть общества понимает всю опасность этой угрозы, и выполняет свой гражданский долг, соблюдая карантинный режим, а другая ведет себя, к сожалению, недобросовестно – они не носят медицинские маски, не соблюдают правила социальной дистанции и другие нормы в рамках карантинного режима", - отметила она.

По словам заслуженной артистки Азербайджана, в данной ситуации граждане страны должны проявить единство и соблюдать все необходимые ограничительные меры.

"Обращаюсь к гражданам нашей страны, которые до сих пор отрицают, не верят в коварство этого вируса, и ведут себя несознательно. Уже давно пора пересмотреть свои взгляды и соблюдать правила карантина. Самое главное - не забывать, что мы граждане одной страны, у нас тоже есть обязанности, мы должны соблюдать требования нашего правительства. Ведь в нашей стране предпринимаются все меры для защиты здоровья населения", - сказала она.

Сабина Асадова подчеркивает, что она также, как и все, хочет быстрее вернуться к привычному образу жизни, однако в условиях пандемии нужно приспосабливаться жить по-новому.

"Конечно, всем сейчас трудно, но нужно задуматься о здоровье детей, людей преклонного возраста, обо всех, кто нас окружает. Безусловно, каждому из нас хочется вернуться к привычному образу жизни, к работе. Я, например, мечтаю побыстрее вернуться на сцену к любимому зрителю, к своим студентам. Но сейчас мы приспосабливаемся жить по-новому в условиях карантина - я провожу с учениками онлайн-занятия. У нас была сессия в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, и они показали хороший результат - рада их успехам", - добавила известная вокалистка.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)