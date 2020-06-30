Люди не верят лишь до того момента, пока кто-то из их родных не заболеет - Таир Эйнуллаев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Все без исключения должны следовать правилам и нормам карантинного режима, сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, известный танцовщик, хореограф и педагог Таир Эйнуллаев.

"Лично я и члены моей семьи следуем установленным правилам, стараемся избегать мест большого скопления людей. А если и выходим, то обязательно пользуемся защитными масками, берем с собой дезинфицирующие средства для рук, потому что сейчас в перчатках жарко. Соблюдаю социальную дистанцию, и обязательно всех прошу поступать также. К сожалению, даже в тех же маркетах, если ты стоишь, соблюдая расстояние, то кто-то забегает вперед тебя, нарушая правила. А делать каждый раз замечание тоже невозможно, ведь люди сами должны с уважением и ответственностью относится к окружающим.

Слава Богу, из моих родных и близких никто не заболел, потому что мы следуем всем необходимым правилам. Еще важно поддерживать себя в форме, укреплять иммунитет, стараться не простужаться", - отметил он.

Таир Эйнуллаев подчеркнул, что в сложившейся ситуации люди должны думать об окружающих, а не только преследовать личные интересы.

"Законы страны едины для всех, и мы должны соблюдать их. Если соответствующие органы рекомендуют не выходить из дома и выезжать в регионы, то мы все без исключения должны следовать этим рекомендациям. Необходимо думать не только о себе, но и о безопасности окружающих.

Я слежу за числом заразившихся коронавирусом, их ежедневное число уже превышает 500 человек – это неутешительная динамика. Это является следствием безответственности и неверия ряда граждан. Но они ведут себя так лишь до того момента, пока сами или кто-то из родных и близких не заболеет…", - добавил хореограф.

По словам Эйнуллаева, который преподает в Гимназии искусств, сложно обучать танцам в формате онлайн.

"В период карантина преподавательская деятельность в Гимназии искусств проводились онлайн. Однако, хореография и онлайн-обучение противоречат друг другу. Однако для того, чтобы наши ученики не теряли форму, мы стараемся посредством виртуального общения объяснять им как заниматься в домашних условиях. Не у всех есть дома хореографический станок, поэтому альтернативой выступает подоконник… Главное, чтобы все были здоровы, и эта ситуация разрешилась в скором времени", - подытожил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова )