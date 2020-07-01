Энвер Гасанов: Всю жизнь ездил верхом, ходил в горы и леса, а теперь от бездеятельности…

БАКУ/Trend Life/ - В это трудное время жизнь и здоровье каждого гражданина зависит от нас самих, соблюдения правил карантина и веры в скорейшее избавление от глобальной проблемы человечества, сказал сегодня Trend Life известный актер и режиссер, народный артист Азербайджана Энвер Гасанов.

"Строго соблюдаю социальную изоляцию и правила карантина, причем, особенно слежу, чтобы и мои дети придерживались рекомендаций – носили маски, держали социальную дистанцию, дезинфицировали руки и т.д. Сейчас нахожусь с семьей на даче в Шувеляне, редко выхожу из дома, только за покупками и в маске. Бесспорно, очень трудно психологически все время находиться дома, смотреть телевизор, по которому только и показывают про коронавирус. Тем более человеку творческому, который привык все время работать и занимает активную жизненную позицию - всю жизнь я ездил верхом, ходил в горы и леса, с утра до вечера пропадал на съемочной площадке, а теперь от бездеятельности все тело болит. Не привык я к такой жизни, но нужно вытерпеть и что и другим советую. Из города привез с собой несколько журналов и газет с кроссвордами, чтобы как-то скрасить жизнь, но и они закончились (смеется)", - отметил народный артист.

По словам Энвера Гасанова, 17 августа ему исполнится 70 лет, и он очень ждет завершения пандемии, чтобы отметить юбилей и провести творческий вечер.

"Этот год очень знаменателен для меня – 55 лет работы на киностудии "Азербайджанфильм", я участвовал в создании 70 фильмов как актер и режиссер, и еще особо отмечу, что в этом году исполнилось 50 лет со дня выхода на экраны фильма "Семеро сыновей моих", который вошел в золотой фонд не только национального, но и советского кинематографа. Хотелось бы особо поблагодарить Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой за постоянную заботу и внимание к деятелям культуры и искусства, которые регулярно удостаиваются премий и государственных наград. И ведь не только нам, но всем гражданам страны оказывается забота и внимание, особенно в это тяжелое время. Надо ценить все это! К сожалению, некоторые не понимают, что, нарушая правила карантина, они подвергают опасности в первую очередь свои семьи. Сколько уже семей госпитализировано с коронавирусом, более двухсот человек погибших, около восьми тысяч в больницах. Каждый должен сознавать социальную ответственность, и да поможет нам Всевышний избавиться от этой болезни!", - добавил Энвер Гасанов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)