В состоянии здоровья Бахрама Багирзаде продолжается позитивная динамика

БАКУ/Trend Life/ - Со вчерашнего дня в состоянии Бахрама Багирзаде, заразившегося коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и проходящего лечение в Центральном таможенном госпитале, не произошло серьёзных изменений, продолжается позитивная динамика, сказал сегодня Trend Life заместитель начальника по лечебным вопросам ЦТГ Бахтияр Мусаев.

Вчера было отмечено, что состояние остается тяжелым, но в целом есть позитивная динамика, как в общем состоянии, так и в лабораторных показаниях и легочной ткани. Также наблюдается восстановление определенных элементов пробуждения (сознания). Три дня назад Бахрам Багирзаде был отключен от аппарата ЕКМО, и в данное время подключен только к аппарату ИВЛ.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов)