После того как заболеете, будете сожалеть... – заслуженный артист Азербайджана Новруз Гартал

БАКУ/Trend Life/ - Государство делает все необходимое, чтобы обезопасить своих граждан, сохранить их здоровье, сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, ведущий актер Государственного академического музыкального театра Новруз Алиев (Новруз Гартал).

"Азербайджанское государство предпринимает все необходимые меры, чтобы защитить своих граждан от коронавирусной инфекции. Для борьбы с вирусом в стране действуют ограничительные меры, которые граждане должны соблюдать. Но зачастую мы можем наблюдать, как некоторые игнорируют самые простые правила - не носят защитные маски, не соблюдают дистанцию в общественных местах, без надобности выходят на улицу. Но ведь так себя вести нельзя. Государство делает все, чтобы обезопасить своих граждан, сохранить их здоровье, а граждане, в свою очередь, должны проявлять терпение, ответственность и сознательность. Хочу обратиться ко всем, особенно к представителям молодежи: "Что вам стоит надеть защитную маску?". Лично я с марта месяца по сегодняшний день нахожусь дома, а если и покидаю пределы квартиры, то в случаях крайней необходимости и всегда надеваю медицинскую маску, все члены моей семьи поступают также. Соблюдайте правила, заботьтесь о своем здоровье сейчас, ведь после того как заболеете, будете сожалеть. Ведь никто не должен прийти и надеть на вас защитную маску, мы все взрослые, здравомыслящие люди, так давайте проявлять сознательность. Оберегая себя от вируса, мы сможем от него быстрее избавиться. Мы сами способны повлиять на ситуацию", - отметил он.

Заслуженный артист Азербайджана подчеркнул, что ежедневно СМИ публикуют информацию о числе новых случаев инфицирования, и последние данные о зараженных COVID-19 ощутимо выросли, что естественно пугает.

"Посмотрите, сколько людей болеет, мы все видим эти новости. Очень горькая новость, что от коронавируса скончался телережиссер, автор популярной телепрограммы "Киноклуб" Этибар Бабаев. Очень огорчен, что оборвалась жизнь замечательного человека", - подытожил известный актер.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)