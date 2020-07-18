Бахрам Багирзаде – активен, поговорил по телефону с семьей

БАКУ /Trend Life/ - Состояние здоровья Бахрама Багирзаде оценивается как средней тяжести, стабильное, находится на спонтанном дыхании, сказал сегодня Trend Life заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя по лечебным вопросам Бахтияр Мусаев.

“Начиная с сегодняшнего дня, временно закрывается трахиостома (ред. трахеостома, или искусственное дыхательное горло, это образованное хирургическим путем отверстие на шее в области максимально близкого расположения трахеи к коже) и будет проверено естественное дыхание. После нескольких испытаний может быть полностью закрыта трахеостома. У пациента значительно улучшились показатели миопатии (ред. миопатия - хронические прогрессирующие нервно-мышечные заболевания, характеризующиеся первичным поражением мышц), в связи с чем проводятся соответствующие физиотерапевтические действия. Пациент активен, садится, встает. Сегодня утром он поговорил с семьей по телефону“, - отметил врач.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ, улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Первого июля он был отключен от аппарата ЕКМО и был подключен только к аппарату ИВЛ.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов)