Бахрам Багирзаде - последний тест на коронавирус оказался отрицательным

БАКУ /Trend Life/ - 21 июля заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде сдал ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции, результат оказался отрицательным. До этого результаты всех сданных им тестов были положительными. Несмотря на отрицательный тест, состояние Бахрама Багирзаде по-прежнему остается тяжелым, и в настоящий момент не позволяет выписать его домой или перевести в другую больницу, сообщили Trend Life в пресс-службе Центрального таможенного госпиталя.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет выявить у человека различные инфекционные и наследственные заболевания, как в острой и хронической стадии, так и задолго до того, как заболевание может себя проявить

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ, улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Первого июля он был отключен от аппарата ЕКМО и был подключен только к аппарату ИВЛ. Около десяти дней назад был отключен от ИВЛ.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов)