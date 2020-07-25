В ближайшие дни Бахрам Багирзаде будет переведен в обычную больничную палату

БАКУ /Trend Life/ - Состояние Бахрама Багирзаде оценивается как средней степени тяжести, пациент не жалуется здоровье, активен, температура тела в нормальных пределах, сказал сегодня Trend Life заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя по лечебным вопросам Бахтияр Мусаев.

«Как ранее сообщалось, более недели трахеостома (ред. – искусственное дыхательное горло, образованное хирургическим путем отверстие на шее в области максимально близкого расположения трахеи к коже для обеспечения дыхания человека) пациента содержалась в закрытом состоянии, дыхание происходило естественным путем. Удостоверившись в отсутствии проблем, трахеостома была удалена. В ближайшие дни запланирован перевод пациента из реанимационного отделения в обычную больничную палату», - отметил врач.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Первого июля он был отключен от аппарата ЭКМО и был подключен только к аппарату ИВЛ. Около десяти дней назад был отключен от ИВЛ.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов)