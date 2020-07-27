Назначен председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus
БАКУ /Trend Life/ - В руководстве сети кинотеатров CinemaPlus новое назначение, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.
На общем собрании учредителей общества CinemaPlus было принято решение назначить Заура Дарабзаде председателем Наблюдательного совета Общества.
Ранее, в 2015 году Заур Дарабзаде был назначен директором сети кинотеатров CinemaPlus – первой в регионе сети кинотеатров, оснащенной передовыми технологиями.
С 2018 года он являлся членом Наблюдательного совета и директором департамента развития бизнеса сети кинотеатров CinemaPlus.
(Автор: Джани Бабаева)
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