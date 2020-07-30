Гурбан байрамы – древние традиции и ритуалы, особенности в период пандемии

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане в этом году, как и во всем мусульманском мире, 31 июля отмечается один из самых благословенных праздников - Гурбан байрамы( Ид-аль-Адха). Это один из самых священных дней для всего исламского мира и азербайджанского народа, который символизирует наилучшие человеческие качества. К сожалению, в этом году в связи с пандемией коронавируса в празднование Гурбан байрамы внесены серьёзные изменения. Представляем читателям Trend Life материал об особенностях проведения праздника в период пандемии и древних традициях и ритуалах.

Особенности в период пандемии

В обращении Управления мусульман Кавказа говорится, что в связи с пандемией места моления временно закрыты для защиты человеческой жизни, самой священной ценности, созданной Всевышним.

"В то время, когда даже паломничество хадж было отложено по причине принудительной изоляции в период пандемии, праздничную молитву было бы целесообразней прочитать в кругу семьи. Временное закрытие мест моления из-за карантина не должно вредить благочестию. Болезни и лишения должны быть средством поиска убежища, терпения, доверия и покаяния у Аллаха. Мы надеемся, что люди преодолеют это испытание более сильными и духовно очищенными!", - говорится в обращении.

В обращении МВД Азербайджана говорится, что в связи с важностью осуществления благих дел в условиях безопасности сообщаем, что в этом году, учитывая условия пандемии, в отличие от предыдущих лет в процессе забоя и продажи жертвенных животных не будут разрешены скученность людей, а также продажа и забой скота вне установленных мест.

В рамках проекта "Из села в город", осуществляемого ОАО "Аграрные закупки и снабжение" при министерстве сельского хозяйства организованы ярмарки-продажи овец для жертвоприношения в режиме онлайн. В соответствии с правилами, установленными Оперативным штабом при Кабмине в связи с карантинным режимом, для предотвращения распространения вирусной инфекции COVİD-19 и поощрения оказания онлайн-услуг, гражданам предоставлен новый портал по продажам. Главной целью организации ярмарок является удовлетворение потребностей малообеспеченных семей в овцах для жертвоприношения, предотвращение искусственного роста цен, который может возникнуть на рынке, а также — скопления людей. Заказать овец для жертвоприношения можно на сайте www.qurbanliq.kendden.az.

История праздника

Гурбан байрамы – праздник жертвоприношения отмечается с 10 по 13 числа Зуль-Хиджжа по мусульманскому календарю и совпадает с днем завершения паломничества в Мекку.

В Священном Коране сказано, что ангел Джабраил явился к пророку Ибрагиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. Пророк Ибрагим отправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка и начал приготовления Однако, это оказалось очень серьёзным испытанием от Аллаха, и, когда пророк Ибрагим хотел принести сына в жертву, Всевышний сделал так, чтобы нож не смог резать. Жертва сына была заменена бараном, а пророку Ибрагиму было даровано благополучное рождение второго сына Исхака. Праздник символизирует милосердие Бога и то, что вера - лучшая жертва.

В Священном Коране сказано: "Когда же оба предались Господней воле, и сына на чело отец уже поверг, воззвали Мы: "О Ибрагим! Ты оправдал уже видение свое!" - Мы так вознаграждаем добротворцев. И искупили (сына) Мы его великой жертвой".

Древние традиции

Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра. Чуть свет мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, но прежде необходимо совершить полное омовение, надеть новую и опрятную одежду, умастить себя благовониями.

После праздничной молитвы в мечети имам читает проповеди, восхваляющие Аллаха и его пророка Мухаммеда, затем разъясняется суть праздника, рассказывается о поступке пророка Ибрахима, о значении хаджа и обряда жертвоприношения. По окончании проповеди мусульмане, как правило, совершают религиозный ритуал, раздают жертвенное мясо нуждающимся, посещают кладбище, где читают молитвы за упокой души умерших, а также совершают паломничество к местным святыням.

Как правило, праздник длится три дня. В течение всего этого времени мусульмане просят у своих близких прощения за плохие поступки, посещают могилы предков и молят Аллаха о добре и мире. Для мусульман Гурбан байрамы не только праздник, это и возможность получить отпущение грехов перед Всевышним. В этот день принято приносить в жертву животное и часть мяса отдавать бедным. Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку и самые главные события отмечаются на святой земле. Главный обряд праздника совершается в Мекке, в долине Мина, где пророк Ибрахим, покорившись воле Аллаха, был готов принести в жертву своего сына Исмаила. Но Аллах, увидев, что Ибрахим смирился с жертвой, позволил заменить сына ягненком.



Какое животное можно приносить в жертву

К выбору животного подходят особо тщательно - оно должно быть сильным и здоровым, ни в коем случае не увечным, - поскольку верят, что принесенные в жертву животные будут помощниками при переходе человека в загробный мир.

Из всех видов животных в жертву допустимо приносить только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз. Жертвенное животное должно соответствовать следующим возрастным требованиям: овца и коза - не менее года; буйвол и корова (бык) - два года; верблюд - не менее пяти лет. Жертвенное животное должно быть здоровым, не худым и без существенных изъянов. Овца или коза могут быть принесены в жертву только от одного человека, а корова, бык или верблюд - от семи человек. Ритуальный обряд можно совершать как в первый, так и в последующие дни праздника, однако оставлять мясо жертвенного животного на послепраздничные дни запрещено.

Считается, что чем больше мусульманин принесет в жертву баранов, тем легче ему будет впоследствии попасть в рай. Поэтому зажиточные семьи приносят в жертву не одного, а двух-трех баранов. После выбора животное особым образом подготавливают.

Ритуал жертвоприношения

Как правило, мусульмане приготовленных к закланию животных увешивают всевозможными украшениями, ожерельями, ленточками и колокольчиками, раскрашивают яркой краской.

Перед закланием животного ему закрывает глаза. Этот обычай, как утверждают, ведет свое начало от легенды о том, как пророк Ибрагим, готовя своего сына к жертвоприношению, завязал ему глаза, чтобы не испугать того. Иногда глаза животного закрывают ушами.

Прежде чем животное режут, его обязательно валят на землю головой в сторону Мекки, в рот часто кладут набат или сахар, который потом вынимают, так как он становится благословенным. Нож нужно использовать хорошо отточенный, чтобы животное много не мучилось. Скотину, приносимую в жертву, лучше не тащить по земле, а привести как можно аккуратнее. Не держать нож на виду у животного, также нежелательно резать одну скотину на виду у других, и надо резать быстро, не мучая жертву.

Над приготовленной к закланию жертвой священнослужитель читает специальную молитву, в которой вспоминается жертвоприношение пророка Ибрагима, а владелец животного или специально нанятый человек в это время перерезает ей горло. Если нет муллы, то над жертвой любой мусульманин может произнести краткую формулу: "Бисмиллах, Аллах Акбар", т. е. "Во имя Аллаха, Аллах велик!", так как мясо приносится в жертву Всевышнему.

Считается, что с первыми брызгами крови жертвенного животного прощаются все предыдущие грехи человека, выполняющего жертвоприношение.

Как распределяется жертвенное мясо

Мусульманин, совершив заклание, не должен скупиться на угощение, необходимо обязательно накормить бедных и голодных. В Коране говорится "...чтобы свидетельствовать о полезном им и поминать имя Аллаха в определенные дни над дарованными животными из скота: ешьте их и накормите несчастного бедняка!".

Жертвенное мясо по обычаю делится на три части: одну часть отдают бедным, вторую подают на стол как угощение для родственников, друзей и соседей, а третью мусульманин оставляет себе.

Из жертвенного мяса готовят традиционные блюда, которые съедают за праздничной трапезой, а также раздают друзьям, соседям и малоимущим. Каждый мусульманин в этот праздник должен съесть мясное блюдо. Обычно это плов, соютма и т.д., в зависимости от национальной кухни. А дети угощаются различными сладостями.

Праздничный стол включает разнообразные блюда из всех видов пищевых продуктов, но, прежде всего из мяса жертвенного животного. Как правило, в первый день готовят сердце и печень. На второй день в большинстве мусульманских семей варят супы из бараньей головы и ножек и подают традиционные блюда из мяса с гарниром из бобов, овощей и риса. На третий и четвертый день едят супы из костей и жареные бараньи ребрышки.

Гурбан байрамы - праздник заботы о ближнем, единения семьи и покорности Всевышнему, поэтому в каждом доме должна царить атмосфера гостеприимства и щедрости.

Близким друзьям и родственникам в дни праздника стараются сделать подарки. В последующие после праздника дни обычно наносят визиты родным и, так как посещение в дни праздника жертвоприношения считается благословенным и желательным.

Значение жертвоприношения

Гурбан байрамы символизирует для мусульман истинность учения пророка Мухаммеда(С), ниспосланного ему в откровении, а также всемогущество и милосердие Всевышнего Творца

Согласно мусульманским преданиям, на спине животного, принесенного в жертву, правоверный сможет проследовать в рай, минуя мост Сират, "тонкий, как волос, острый, как лезвие меча, горячий, как пламя", перекинутый над адом. Если же мусульманин уклонится от принесения жертвы, то не сможет преодолеть Сират и попадет в ад.

В Коране сказано: ''Молитесь и делайте жертвоприношение ради Создателя вашего, чтобы Он был доволен вами''. В другом священном аяте говорится: ''Для Аллаха важны не кровь, не мясо жертвоприношения, важна ваша Богобоязненность'', т.е. жертвоприношение богобоязненного Всевышний примет.

В празднике Гурбан кроется суть помощи бедным, неимущим (мясо, принесенных в жертву животных, раздается, как милостыня), это радует их сердца и способствует доброжелательным отношениям среди мусульман. Также это является испытанием нашей веры в Аллаха.

Пророк Мухаммед (С) призывая мусульман к жертвоприношению, сказал: "Более любимое дело человека для Аллаха в день жертвоприношения, это принесение жертвы. В день Суда жертвенное животное будет на чаше добрых дел со своими рогами, шерстью и копытами. Кровь, пролитая в этот день, достигает своего места пред Аллахом, прежде чем она достигнет земли. Так очищайте ею ваши души".

С праздником, дорогие мусульмане!

(Автор: Вугар Иманов)