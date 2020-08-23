Скончавшийся в Италии оперный певец Эльдар Алиев похоронен в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Баку проводили в последний путь азербайджанского оперного певца Эльдара Алиева, сообщает Trend Life. Похороны оперного певца прошли сегодня.

Напомним, что Эльдар Алиев скончался 4 августа в Милане (Италия) в возрасте 49 лет.

Эльдар Алиев родился в 1971 году в Баку. С детства играл на фортепиано и мечтал о мировой эстраде. В 1991 году поступил на отделение вокала Бакинской консерватории (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), чтобы, по его собственному признанию, получить также классическое образование. Однако, когда юноша прикоснулся к оперному искусству, ни о чем другом думать он уже не мог. Он осознал, что опера - высшее выражение творческих возможностей певца.

Эльдар Алиев учился на втором курсе консерватории, когда в Баку из Италии приехал Ризван Садырханов, которого за рубежом знают больше, чем на родине - оперный певец и композитор, написавший музыку на стихи Андрея Дементьева. В 1992 году директор итальянской Академии вокального искусства профессор Сорбини доверил Садырханову отбор одаренных ребят на учебу. Садырханов устроил прослушивание, выбрал интересные голоса и повез записи в Италию. Вскоре бакинским студентам, среди которых оказались Эльдар Алиев (бас), Наргиз Керимова (сопрано), Адыль Ахундов (тенор), пришли приглашения.

Эльдар Алиев получил стипендию Академии Озимо в Южной Италии. Там он проучился полтора года, а когда в Ла-Скала объявили набор на курсы при театре, отправился в Милан, где успешно сдал вступительные экзамены и оказался в школе при Ла-Скала. К тому времени к нему в Италию приехала жена, с которой он познакомился еще будучи студентом в бакинской консерватории.

Уже в 1994 году Эльдар Алиев пел на конкурсе Amici del Loggione del Teatro alla Scala Карло Бергонци, а на конкурсе Toti Dal Monte в Тревизо за роль Зарастро в опере Моцарта "Волшебная флейта" получил восторженные отзывы в итальянской прессе.

Собственно, профессиональную карьеру Эльдар Алиев начал в театре "Комунале ди Тревизо" с новой постановки "Волшебной флейты" под управлением швейцарского дирижера Петера Маага, ездил с гастролями по Италии, Израилю и другим странам.

За свою яркую творческую карьеру Эльдар Алиев делил сцену с выдающимися музыкантами современности, ему рукоплескали ценители оперного искусства. Его талант был высоко оценен Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и другими великими певцами.

Эльдар Алиев исполнял ведущие партии во многих знаменитых оперных театрах мира - Ла Скала, Берлинская государственная опера, Парижская национальная опера, Римский оперный театр, оперный театр Венеции, Королевский театр в Мадриде, Королевский театр в Ковент-Гардене, Национальный театр Мюнхена.

(Автор: Джани Бабаева)