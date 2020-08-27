В Азербайджане скончался известный фотожурналист Фарид Хайрулин

Социум 27 августа 2020 23:29 (UTC+04:00)
В Азербайджане скончался известный фотожурналист Фарид Хайрулин

БАКУ /Trend Life/ - Скончался заслуженный работник культуры Азербайджана, известный фотожурналист, член Союза журналистов, Союза художников, Союза архитекторов, Объединения фотографов Азербайджана Фарид Хайрулин, сообщили Trend Life в близком окружении Мастера.

Фарид Хайрулин родился 26 июля 1947 года в городе Баку. Его персональные выставки проходили во многих странах мира - в России, Марокко, Китае, Иране, Швейцарии, Германии, Кубе, Мексике и т.д. Он был членом правления фотохудожников СССР и Союза журналистов СССР. Произведения Фарида Хайрулина украшают государственные и частные галереи во многих странах мира - Германии, Израиле, США, Великобритании, России и других. В течение всей своей творческой деятельности Фарид Хайрулин вел фотолетопись нашей страны. Всегда был в гуще бурных событий, снимал фоторепортажи в многочисленных зарубежных поездках, освещая важные международные события во многих странах мира. Фарид Хайрулин бывал в горячих точках: Шуше, Ханкенди, Агдаме, Ходжалы, его кадры запечатлели трагедию 20 Января. Он автор ряда книг и изданий, его работы иллюстрируют многие художественные и исторические издания, красуются на столичных биллбордах, регулярно появляются на страницах СМИ. Хайрулин сотрудничал со многим изданиями, среди которых ТАСС и Reuters.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Турция всегда на стороне Азербайджана, на стороне справедливости - министр обороны Турции
Турция всегда на стороне Азербайджана, на стороне справедливости - министр обороны Турции
В Ереване прогремел взрыв, обрушилось жилое здание (ФОТО)
В Ереване прогремел взрыв, обрушилось жилое здание (ФОТО)
Командир диверсионно-разведывательной группы ВС Армении взят в плен - минобороны Азербайджана
Командир диверсионно-разведывательной группы ВС Армении взят в плен - минобороны Азербайджана
Loading Bars
Лента новостей
Китай готов предоставить Узбекистану вакцину против COVID-19 Узбекистан 23:43
Нефтегазовая отрасль Ирана испытывала развитие несмотря на санкции Иран 23:41
В Тбилиси появятся десять транзитных автобусных коридоров Грузия 23:35
Военные в Мали освободили бывшего премьер-министра Другие страны 23:33
АБР ускорит восстановление транспортного сектора в Азербайджане Транспорт 23:30
Вырос объем импорта из Китая в Азербайджан Бизнес 23:29
В Азербайджане скончался известный фотожурналист Фарид Хайрулин Социум 23:29
В «КАМАЗ» назвали сроки следующей поставки автомобилей в Туркменистан Транспорт 23:03
В США число погибших из-за урагана возросло до трех США 23:01
"Нефтчи" обыграл македонский "Шкупи" Общество 22:39
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 22:13
"Манчестер Сити" предложит "Барселоне" за Месси €100 млн и трех футболистов Спорт 21:48
Узбекистан-Великобритания: обсуждены новые векторы сотрудничества Узбекистан 21:30
Иран и Туркменистан обсудили вопросы развития транспортно-транзитного партнерства Иран 21:24
Десятки студентов будут изучать грузинский язык и литературу в вузах Турции Грузия 21:21
При беспорядках в Миннеаполисе разбили витрины и сожгли четыре магазина США 21:08
Путь к урегулированию конфликта через восстановление территориальной целостности Азербайджана - посол Азербайджана в Италии Политика 20:54
Россия и Азербайджан обеспечат беспрепятственный грузопоток Бизнес 20:47
Глава МИД Азербайджана встретился с новым послом Греции (ФОТО) Политика 20:26
Сопредседатели и члены Международного центра Низами поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву Политика 20:06
Гендиректор информационного агентства ТАСС поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву Политика 20:04
Губернатор Астраханской области РФ поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения Политика 19:47
Глава межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву Политика 19:46
Ректор Первого Московского государственного медицинского университета поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву Политика 19:37
Председатель Совета директоров АО Группа "Сафмар" поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву Политика 19:32
Председатель Межгосударственного авиационного комитета поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву Политика 19:29
В Азербайджане зафиксирован рост страхования жизни Бизнес 19:23
Количество школьников в классах будет ограничено — минобразования Азербайджана Общество 19:04
Генсек ТЮРКПА поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения Политика 18:58
Минобразования Азербайджана о форме обучения учащихся начальных классов Общество 18:55
Азербайджанские спортсменки примут участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике Общество 18:54
Региональный президент ВР поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву Политика 18:54
Минобразования Азербайджана о ношении масок учениками в школах Общество 18:42
В Азербайджане ношение масок учителями в школах может быть обязательным Общество 18:36
Школы с массовым заражением коронавирусом перейдут на дистанционное обучение - минобразования Азербайджана Общество 18:35
Михаил Гусман о предвыборной кампании в США (ВИДЕО) США 18:34
Итальянские муниципалитеты приобрели систему контроля соблюдения правил безопасности в период карантина Бизнес 18:20
В ТАСС состоится онлайн пресс-конференция по итогам Национального съезда Республиканской партии США Другие страны 18:01
В Азербайджане у родителей будет право выбора формы обучения своего ребенка Общество 17:53
Занятия в вузах Азербайджана начнутся 15 сентября в форме дистанционного обучения Общество 17:51
Поддержка бизнес-клиентам от AccessBank Бизнес 17:44
Минобразования о формах школьного обучения в Азербайджане в новом учебном году Общество 17:43
При ремонте на автодороге Баку-Ростов скончался рабочий Происшествия 17:38
Воронежский завод "ПерфоГрад" начал поставки перфорированной металлопродукции в Азербайджан Бизнес 17:34
Завод по производству растительного масла строится в Акмолинской области Казахстан 17:32
Деятельность детских садов в Азербайджане будет возобновлена 15 сентября — Минобразования Общество 17:30
Министр образования Азербайджана назвал дату начала занятий Общество 17:17
Посольство: Турецкие компании реализуют важные инфраструктурные проекты в Грузии Строительство 17:16
Правительство Грузии изменило график выдачи пенсий из-за пандемии Грузия 17:10
Министерство образования Азербайджана провело пресс-конференцию в связи с началом учебного года Общество 17:02
Глава международной группы компаний "АРЕТИ" поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву Политика 17:00
Названа причина затора на шоссе Баку-Сумгайыт (ВИДЕО) Общество 16:59
Жители пригорода Баку украсили свой подъезд картинами "а-ля Пикассо" (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 16:58
Fitch: Россия к 2029 году может стать крупнейшим мировым производителем золота Россия 16:57
Народный артист Азербайджана выступит на концерте "Россия - миру" в Москве Культура 16:53
Обнародованы данные экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в Малайзию Энергетика 16:46
По случаю 70-летнего юбилея ректора МГИМО Анатолия Торкунова на телеканалах Россия-24 и Россия-1 транслировалось интервью Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО) Политика 16:44
Муниципалитет Хокмали оштрафован на крупную сумму Общество 16:43
ООН работает над привлечением инвестиций для борьбы с инфекционными заболеваниями в Туркменистане Туркменистан 16:41
AccessBank объявляет тендер Экономика 16:31
Объем депозитов в Азербайджане увеличился Финансы 16:27
Из России в Азербайджан экстрадированы лица, объявленные в международный розыск Общество 16:18
В Азербайджане выявлено 137 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 83 человека Общество 16:13
Fitch Ratings: Темпы роста госдолга Азербайджана относительно низкие Финансы 16:07
Израиль сократил импорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана Энергетика 16:06
Международные и межкультурные инициативы Мехрибан Алиевой оказали важное влияние на глобальное развитие - экс-президент Хорватии Политика 16:01
Азербайджанский художник выполнил заказ всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО) Культура 15:53
В Азербайджане запрет на свадьбы не влияет на демографический процесс Общество 15:50
Сократились объемы экспорта турецкого автопрома в США Турция 15:48
Fitch: Крупные сбережения обеспечивают Азербайджану финансовую гибкость Финансы 15:46
Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Финляндией сократились Бизнес 15:35
Правительство поможет грузинским студентам вернуться на учебу в Европу Грузия 15:30
Экспорт плодоовощной продукции Узбекистана за 7 месяцев 2020 года снизился на 36% Узбекистан 15:22
В Иране проведено 12 тыс. операций по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток Общество 15:18
Прозрачность учета субъектов предпринимательства — приоритет в Азербайджане — эксперт Экономика 15:10
Коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой вместе с мировыми брендами будет представлена на первой цифровой Неделе моды в США (ФОТО/ВИДЕО) Стиль 15:03
Ветер затрудняет тушение пожара в Хызы - МЧС Азербайджана Происшествия 15:02
Эксперт в сфере образования о способах возобновления учебного процесса в Азербайджане Общество 14:38
Туркменистан расширяет ассортимент текстильной продукции Бизнес 14:34
Мехрибан Алиева – выдающийся модератор гуманитарной дипломатии – Марианна Вардинояннис Политика 14:33
ОПЕК проведет в сентябре видеоконференцию по информационным технологиям в энергетике Энергетика 14:18
На учениях в Нахчыване командиры подразделений Азербайджана и Турции обмениваются опытом (ФОТО) Политика 14:15
В Агстафе обнаружено поселение эпохи неолита Общество 14:12
В Азербайджане более 300 человек сдали кровь на серологические тесты против COVİD-19 Общество 14:03
Товарооборот между Туркменистаном и Россией увеличился вдвое Бизнес 14:02
Rolls-Royce получил $7,1 млрд убытков в первом полугодии 2020 года Европа 13:56
Россия назвала основные сельхозкультуры, импортируемые из Туркменистана Бизнес 13:52
Глава Еврокомиссии приняла отставку еврокомиссара Хогана, нарушившего карантин Европа 13:52
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 32 градусов тепла Общество 13:47
SOCAR приостановила добычу нефти на нерентабельных месторождениях в рамках сделки ОПЕК+ Энергетика 13:42
Азербайджан увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 13:34
Около половины кредитов в Азербайджане приходятся на сферу домашнего хозяйства Финансы 13:28
В Сумгайытский химический промышленный парк будут вложены дополнительные инвестиции Финансы 13:27
За счет поставок сельхозпродукции увеличился экспорт России в Туркменистан Бизнес 13:26
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина Финансы 13:25
Спрос азербайджанских банков на валютном аукционе ЦБА остался неизменным Финансы 13:14
Сократился экспорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Чехию Энергетика 13:14
В Баку и ряде городов Азербайджана будет частично ограничено водоснабжение Общество 13:05
В Баку к ответственности привлечены организаторы и участники еще одной свадьбы (ФОТО) Происшествия 13:01
Грузия экспортировала почти 24 тысячи тонны персиков и нектаринов Грузия 12:55
Все новости