Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым пройдет в Малом театре

Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым, который умер во вторник на 77-м году жизни, пройдет в Государственном Академическом Малом театре (Россия), передает Trend Life со ссылкой на ТАСС.

"Прощание будет в Малом театре, даты пока нет", - сказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием.

Отметим, что одной из самых заметных киноролей Бориса Клюева стала роль графа Рошфора, доверенного лица кардинала Ришельё в музыкальном телефильме "Д’Артаньян и три мушкетёра".

Также зрители хорошо знают актера по работе в фильме "ТАСС уполномочен заявить", сериалам "Королева Марго", "Графиня де Монсоро", "Марш Турецкого" и других. Самой известной ролью актера в сериалах стал образ Николая Петровича Воронина в комедийном проекте "Воронины".



На сцене малого театра он сыграл в таких постановках как – "Ярмарка тщеславия", "Горе от ума", "Маскарад", "Гроза", "Без вины виноватые", "Король Лир", "Горячее сердце", "На всякого мудреца довольно простоты", "Волки и овцы" и других.