Кубинским врачам в знак благодарности преподнесена картина Арифа Гусейнова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась встреча членов Общества дружбы Азербайджан-Куба с медицинскими специалистами из Кубы, прибывшими в нашу страну для борьбы с пандемией COVID-19, сообщает Trend Life.

В мероприятии принял участие посол Кубы в Азербайджане Альфредо Ньевес Портуондо, который отметил, что деятельность Общества дружбы Азербайджан-Куба вносит ощутимый вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между двумя странами.

Председатель Общества дружбы Азербайджан-Куба, народный художник, профессор Ариф Гусейнов выразил признательность кубинским врачам за их работу в нашей стране, подчеркнув, что 115 медицинских специалистов из Кубы прибыли в нашу страну для борьбы с пандемией COVID-19, которая охватила весь мир.

Ариф Гусейнов отметил, что деятели культуры Азербайджана на протяжении долгих лет находятся в близких и дружественных отношениях с кубинскими коллегами.

Народный художник Азербайджана от имени возглавляемого им Общества преподнес кубинским врачам подарок – свою картину "Фитне", написанную по мотивам поэмы выдающегося азербайджанского поэта Низами Гянджеви и книгу сочинений кубинского поэта Хосе Марти в миниатюрном издании. Миниатюрная книга издана на азербайджанском и испанском языках с иллюстрациями Арифа Гусейнова.

Руководитель группы врачей из Кубы, врач-реаниматолог Дальси Торрес Авила рассказал, что кубинские медики прибыли в Азербайджан 13 июля.

"С первых дней мы ощутили дружеское отношение азербайджанского народа. Профессионализм азербайджанских врачей произвел на нас большое впечатление. Работать с ними бок о бок в одной команде было легко, мы учились друг у друга, делились опытом. Думаю, совместными усилиями мы смогли достигнуть положительных результатов в борьбе с COVID-19", - сказал он.

Дальси Торрес Авила рассказал, что в бригаде медицинских специалистов из Кубы имеются эпидемиологи, инфекционисты и реаниматологи.

Говоря о произведении искусства, которое было передано кубинским врачам, Дальси Торрес Авила подчеркнул, что вернувшись на Родину, они хотели бы экспонировать полотно в одном из выставочных залов, чтобы жители Кубы могли любоваться прекрасной картиной.

В своих выступлениях на мероприятии члены Общества дружбы Азербайджан-Куба – заслуженный журналист Этибар Бабаев, заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев и скульптор Кямиль Велиев выразили глубокую признательность кубинским врачам.

Кямиль Велиев также преподнес врачам свою скульптуру, символизирующую дружбу Азербайджана и Кубы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)