Быт бакинских миллионеров... От первого полнометражного фильма до НКВД Крыма и расстрела (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 140 лет со дня рождения видного азербайджанского писателя, педагога и просветителя Ибрагим бека Мехти бек оглу Мусабекова. Представляем читателям Trend Life рассказ о славном жизненном пути и трагической гибели этой незаурядной личности.

Творчество и преподавательская деятельность

Ибрагим бек Мусабеков родился 14 сентября 1880 года в Габале. После обучения в 1898-1902 годах в Закавказской учительской семинарии в Гори работал преподавателем в русско-азербайджанской школе в Шеки. С 1911 года работал в русско-азербайджанской школе в Баку. Начав творческую деятельность в 1913 году, печатался в детском журнале "Məktəb" (Школа). Произведения "Rzanın qutusu" (Коробка Рзы), "Rəhimdil arvad" (Милосердная женщина), "Kor və onun yoldaşı" (Слепой и его товарищ) и другие в интересной повествовательной форме рассказывали детям о ценностях жизни, призывали к трудолюбию и совершению добрых поступков. Наибольшую известность ему принесли книги и повести "Cəhalət fədailəri" (Жертвы невежества), "Gözəllərin vəfası" (Преданность красавиц) и другие, особенно роман "Neft və milyonlar səltənətində" (В царстве нефти и миллионов), по мотивам которого в 1916 году был снят первый полнометражный художественный фильм в истории азербайджанского кино. Фильм был снят в жанре драмы из четырех серий, в формате немого кино. Вот так имя Ибрагим бека Мусабекова было вписано в историю национального кино.

В царстве нефти и миллионов

Фильм был снят Борисом Светловым и киностудией "Братья Пирон - Фильма" (Бельгия). Автор сценария - Анна Панова-Потемкина, оператор - Григорий Лемберг. Творческий коллектив был приглашен из Петербурга.

В фильме показан Баку начала XX века, быт бакинских миллионеров и жизнь рабочих, зарабатывавших на хлеб тяжёлым трудом на промыслах. Съёмки фильма спонсировали нефтяные промышленники. События в фильме разворачиваются на фоне судьбы бедняка Джалила, который случайно разбогател и стал богатым нефтепромышленником, завёл дружбу с миллионером и нефтяным магнатом Лютфели беком. Дружба с этим человеком в итоге обернулась не только банкротством , но и гибелью Джалила. Неподготовленность бедняка, который дошёл до буржуазной жизни миллионера, заканчивается трагедией.

Впервые фильм показан 14 мая 1916 года во Французском электробиографе (нынешнем Бакинском универсальном магазине), принадлежащем Гаджи Зейналабдину Тагиеву. Фильм был показан во многих городах Закавказья и Средней Азии. Титры к фильму на азербайджанском языке. 14 мая 1916 года газета "Баку" опубликовала такое заявление о выпуске фильма: "Первая серия фильма "В царстве нефти и миллионов" будет показана 14 мая этого года. Фильм основан на романе Ибрагима Бей Мусабекова. Так как фильм в полном размере, каждый вечер будут идти 3 сеанса". Буклет этого фильма хранится в отделе редких экземпляров Республиканской библиотеки им. М. Ахундова. В буклете синопсис написан на азербайджанском и русском языках и опубликованы кадры из фильма.

В фильме наряду с российскими сыграли азербайджанские актеры и музыканты - Гусейн Араблинский (Лютфали бек), Мамед Алили (ученик в моллахене), Джаббар Гаръягдыоглу (ханенде), Гурбан Пиримов (тарист), Мадатов (танцор) и Мирмахмуд Кязимовский. Кстати, это единственная работа великого актёра Гусейна Араблинского в кино и первая работа Мамеда Алили, который вспоминал: "Это было в 1915 году. Однажды мой друг Джафар Джаббарлы сказал мне: "Мамед Ага, художник Мурад Мурадов сказал мне, что группа из Петербурга приедет в Баку, чтобы снять фильм". Так и случилось. В Баку кинорежиссер Борис Светлов пригласил талантливого трагика Гусейна Араблинского сыграть ведущую роль в фильме. Фильм получил название "В царстве нефти". Джафар сказал мне, что ландшафты кино будут снимать в Баку, а нефтяные месторождения будут снимать в деревне Балаханы. Ты учился в Балаханы и хорошо знаешь эти места. Вы можете помочь им. Через несколько дней художник М. Мурадов пришел в наш торговый центр с режиссером Б. Светловым. Пять человек выбраны для испытания. Поскольку я был слишком стар, я не пригодился для роли Джалила. Но меня сняли в массовках. Интересно, что до конца фильма я работал неофициальным помощником режиссера. Одна из самых убедительных сцен фильма была снята в поселке Баилова. Они сняли фильм в течение короткого периода времени - за четыре месяца".

Интересно, что в 1980 году режиссером Фикретом Алиевым была снята новая версия фильма под названием "Золотая пропасть".

Жертва сталинских репрессий

Карьера Мусабекова успешно продолжалась. В 1925 году был представителем Шеки на Всесоюзном съезде учителей, а в 1931 году принимал участие в съезде Азербайджанских учителей. 15 октября 1932 года постановлением Верховного совета Азербайджанской ССР был награжден орденом "Герой труда". Однако, наступили времена сталинских репрессий. Он был направлен в Симферополь на Всесоюзный съезд учителей, где был арестован девятого февраля 1926 года НКВД Крыма, и осужден 27 мая 1936 года за антисоветскую агитацию. Был сослан в Карлаг — один из крупнейших исправительно-трудовых лагерей СССР в 1930-1959 годах, который был расположен в Карагандинской области Казахстана, состоял в системе ГУЛАГ НКВД СССР. Расстрелян 14 сентября 1937 года. Его семье сообщили ложную дату смерти - 14 сентября 1942 года якобы от сухого плеврита. Реабилитирован 20 февраля 1961 года.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)