Русская молодежь Азербайджана заявила о готовности защищать территориальную целостность страны

БАКУ /Trend Life/ - Ассоциация Русской молодежи Азербайджана представила обращение о готовности защищать территориальную целостность Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева, сообщает Trend Life.

"Более 30 лет Армения осуществляет оккупационную политику на территории независимой и суверенной Азербайджанской Республики. Нынешняя эскалация в зоне конфликта стала результатом очередной военной провокации со стороны Армении - утром, 27 сентября, ВС Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, подвергли усиленному артиллерийскому обстрелу населенные пункты и боевые позиции Азербайджана, что привело к жертвам.

Нагорный Карабах - историческая азербайджанская земля, наша кровоточащая рана. С целью оправдать свои оккупационные действия, Армения создала никем не признанный сепаратистский режим в Нагорном Карабахе, и с этех земель, где сейчас идут бои, в 1991-1994 годах были изгнаны более четырехсот тысяч азербайджанцев, зверски убиты мирные жители, варварски разгромлены дома и уничтожены национальные памятники. За эти годы изгнанное население составило более миллиона человек. Они хотят вернуться на Родину своих предков, в свои дома, но их там ждут вооруженные силы Армении.

Военно-политическое руководство Армении продолжает террористические действия в отношении гражданского населения Азербайджана, грубо нарушая основополагающие нормы и принципы международного права.

Мы, русская молодежь Азербайджана, осуждаем агрессивные действия армянского руководства, направленные на эскалацию конфликта, дестабилизацию мирных переговорных процессов, на захват территорий суверенного Азербайджана и убийство мирных жителей. Мы поддерживаем решительные шаги Верховного главнокомандующего - Президента Ильхама Алиева, направленные на защиту мирных жителей. Вынужденная война ведётся на своей территории и за свою территориальную целостность.

Мы, русская молодежь Азербайджана, полностью поддерживаем справедливую позицию Азербайджана, противостоящего политике оккупации и насилия. Мы заявляем о своей готовности защищать территориальную целостность нашей Родины , участвовать в контрнаступательных операциях азербайджанской армии в целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения. Мы - за вывод оккупационных военных сил с территории нашей Республики. Нагорный Карабах- это Азербайджан! Весь мир признает его таким. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена!

Председатель Ассоциации Русской молодежи Азербайджана

Борискин Роман

5 октября 2020 года"

Напомним, что 27 сентября около 06:00, вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В настоящее время продолжается обстрел город и сел Азербайджана, находящихся далеко от зоны боевых действий. В результате обстрела ВС Армении населенных пунктов Азербайджана погибли 24 и ранен 121 человек.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии проводит контрнаступательную операцию войск по всему фронту. В результате освобождена часть ранее оккупированной территории. На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)