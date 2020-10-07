Минкультуры Азербайджана обратилось к международным организациям в связи с обстрелом ВС Армении мирных жителей

БАКУ /Trend Life/ - Со стороны первого заместителя министра культуры Азербайджана, исполняющего обязанности министра культуры Анара Керимова было сделано обращение, адресованное генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле, генеральному директору ИСЕСКО Салиму бин Мухаммеду аль-Малику и высокопоставленному представителю Альянса цивилизаций ООН Мигелю Анхелю Моратиносу, сообщили Trend Life в ведомстве.

В обращении отмечается, что с 27 сентября вооруженные силы Армении осуществляют военные провокации на линии фронта и обстреливают азербайджанские населенные пункты, в результате тяжелого артиллерийского обстрела среди мирных жителей есть погибшие и раненые, также гражданским объектам, жилым зданиям, различным сооружения, в том числе объектам материального культурного наследия нанесен ущерб.

В обращении отмечается важность безоговорочного выполнения резолюций 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН об освобождении оккупированных территорий Азербайджана, а также то, что обстрелы гражданских лиц и объектов, исторических памятников со стороны Армении являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе - Гаагской конвенции ЮНЕСКО 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и ее Второго протокола, подписанного в 1999 году, Конвенции ЮНЕСКО 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны (1949 год) и дополнительных протоколов, Европейской конвенции об охране археологического наследия (1992 год) и других норм международного права, что еще раз демонстрирует продолжающуюся агрессивную политику этой страны.

В конце обращения Анар Керимов призвал вышеуказанные международные организации осудить действия Армении, противоречащие международному праву и приложить усилия для прекращения оккупации территорий Азербайджана со стороны Армении.

(Автор: Джани Бабаева.)