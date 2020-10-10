Азербайджанский национальный музей ковра перевел средства в Фонд помощи ВС Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра перевел средства в Фонд помощи Вооруженным силам с целью поддержки азербайджанской армии, сражающейся за территориальную целостность нашей страны, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Напомним, что Фонд помощи Вооруженным силам был создан Указом Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил Азербайджанской Республики на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер. Фонд финансируется за счет средств, поступающих на добровольной основе от юридических и физических лиц, действующих на территории Азербайджана и других поступлений, не запрещенных законодательством с целью финансовой помощи для укрепления материально-технической и социальной базы Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

(Автор: Вугар Иманов)