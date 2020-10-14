С нетерпением ждем возвращения в город Шуша, где проведем фестиваль мугама – дочь Хана Шушинского

БАКУ /Trend Life/ - С нетерпением ждем возвращения в город Шуша, где будут проведены фестиваль мугама, творческие вечера выдающихся деятелей культуры и искусства этого древнего азербайджанского города, сказала сегодня Trend Life дочь легендарного исполнителя мугама Хана Шушинского, руководитель Фонда Хана Шушинского, член Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

"Знаменитая крепость Шуша, Верхняя мечеть Гевхар-аги, легендарный "Джыдыр дюзю" с его неповторимой и уникальной природой, чудо цветок Хары-бюльбюль… Очень скучаю… У каждого азербайджанца Шуша занимает особое место в сердце и очень жду того дня, когда город будет освобожден от армянской оккупации и здесь вновь зазвучит родной мугам "Карабах шикестеси". В течение ХХ века Шуша три раза была жертвой военной агрессии армян. В 1905-1907 годах город Шуша был захвачен и сожжен. В 1920 году большая часть города была разрушена. В третий раз 8 мая 1992 года город был захвачен армянскими оккупантами, разрушены уникальные архитектурные памятники. Эти злодеяния армянских фашистов принесли множества горя и страданий нашему народу, в стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, армянскими вандалам разрушены архитектурные памятники, они обстреливают и убивают мирных жителей. На протяжении этих лет мы хотели решить мирным путем, а они все это время не только затягивали этот процесс, но и продолжали убивать наших солдат и гражданское население. Настало время положить конец оккупации! Сегодня наш народ и славная армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева ведет освободительную борьбу с армянскими агрессорами, оккупировавшими наши земли на протяжении около 30 лет.

Наш родной город Шуша на протяжении 28 лет ждет возвращения своих жителей, и тысячи беженцев, наконец, вернутся к своим разоренным очагам, и над городом снова взойдет солнце радости и свободы, пройдут вечера мугама. Мы все восстановим и придет время, когда Шуша войдет в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - сказала Бейимханым Джаванширова-Вердиева.

По ее словам, город Шуша, где родился Хан Шушинский (1901 - 1979) , с давних времен известен как музыкальный центр и прославился на все Закавказье и Восток как неисчерпаемая школа народных музыкальных талантов. Именно поэтому Шушу называли Консерваторией Кавказа. Во многих музеях мира сегодня можно встретить различные образцы из истории, культуры и искусства Азербайджана, представленные в лице Карабахского народного творчества.

Карабахское ханство было создано в 1747 году Панах Али-хан Джаванширом. По его распоряжению в 1752 году была основана Шуша и стала столицей Карабахского ханства. Шуша всегда славилась своей богатой культурной жизнью. Этот город называли храмом и колыбелью азербайджанской музыки, колыбелью музыки и поэзии, консерваторией Кавказа. Особое место в Карабахском музыкальном искусстве занимают мугамы, народные песни, танцы, ашугское творчество. Именно здесь родился такой древнейший и самобытный вид азербайджанского музыкального искусства как мугам. Переживали свой расцвет литература, музыка, архитектура. Действовало большое количество различных литературных, музыкальных сообществ - меджлисов. Здесь жили и творили выдающиеся поэты, исполнители, музыканты, мастера искусств. В XVIII веке здесь жил и творил знаменитый азербайджанский поэт и визирь Карабахского ханства Молла Панах Вагиф. Его поэзия оказала огромное влияние на развитие азербайджанской литературы и музыки. В Шуше творила также Хуршидбану Натаван, известная, как "Хан гызы" (ханская дочь) - поэтесса, дочь последнего Карабахского хана. Здесь родился Бюльбюль - оперный и фольклорный певец, один из основоположников азербайджанского национального музыкального театра. Узеир Гаджибейли – выдающийся композитор и дирижёр, также был родом из этого карабахского города. Здесь родился отец известного певца Рашида Бейбутова – Меджид Бейбутов, который также был популярным исполнителем своего времени. Шуша была известна, как старинный центр ковроделия. В конце XIX века отмечалось, что по количеству и качеству ковров и паласов Шуше принадлежит первое место на всём Кавказе. Именно здесь родился Лятиф Керимов - азербайджанский художник, ковродел, создавший первый в мире Государственный музей ковра.

В Шуше функционировали Государственный драматический театр, государственные музеи истории Карабаха и истории города Шуши, дома-музеи Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, Мир-Мохсуна Навваба, филиал Государственного музея ковра, Государственная художественная галерея, средние и средние специальные музыкальные школы, библиотеки.

По богатству памятников культуры и истории не только азербайджанского, но и мирового значения, еще в советское время Шуша получила статус города-заповедника.

(Автор: Вугар Иманов)