Популярный в России исполнитель: Карабах – это Азербайджан!

БАКУ /Trend Life/ - Популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) поделился на своей официальной странице в Instagram статусом на азербайджанском языке, где подчеркивает, что ранее он публиковал сообщения, в которых старался донести миру правду о борьбе родной страны за освобождение исконной земли.

"Каждый раз, узнавая новости об освобождении наших земель от оккупации, испытываю невероятную радость, а также гордость, что я - азербайджанец. Надеюсь, что под руководством Верховного Главнокомандующего оккупированные территории будут полностью освобождены и территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена. Я всегда рядом со своей страной. Вместе мы сила. Карабах – это Азербайджан!" – написал Jony, выразив также соболезнования семьям шехидов.

Напомним, что ранее Jony поделился на своей официальной странице в Instagram статусом, в котором рассказал об агрессивной политике Армении, которая на протяжении около 30 лет удерживает под оккупацией территории Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)