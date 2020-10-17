Петиция! Требуем исключить фашистскую Армению из ОДКБ! Иначе это расценивается как поддержка терроризма! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередной ночной ракетный удар по мирным жителям Гянджи и военные преступления фашистского военно-политического руководства Армении , которая прячась за спиной ОДКБ, творит свои злодеяния, переполнило чашу терпения. В результате ударов баллистическими ракетами с территории Армении по Гяндже сегодня ночью скончались 13 человек, в том числе три ребенка, четыре женщины и шесть мужчин. Ранения получили 48 мирных жителя, в том числе пятеро детей и 20 женщин. Ранее, 11 октября, и также ночью, в результате ракетного удара оккупационной армянской армии скончались 10 человек, включая 4 женщин, погибли, 35 человек, в том числе 16 женщин и 6 малолетних детей, получили ранения, три ребенка потеряли обоих родителей. С 27 сентября в результате агрессии ВС Армении и бомбардировки мирных городов и сел Азербайджана, находящихся вне зоны боевых действий, около 70 погибших и 300 раненых. В соцсетях распространена петиция, требующая исключения фашисткой Армении из ОДКБ, с возванием "Требуем исключить фашистскую Армению из ОДКБ! Иначе это расценивается как поддержка терроризма!". В петиции говорится:

"ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ АРМЕНИИ ИЗ ОДКБ

Члены-страны ОДКБ обладают не только правами, но и обязательствами перед остальными участниками, а также мировым сообществом и международными законами. В этой связи рассмотрим соответствие или несоответствие военных действий Армении Договору и Уставу ОДКБ.

В статье 1 Договора утверждается, что «государства –участники подтверждают обязательство воздерживаться от применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях»… Это обязательство в течение 28 лет (с момента подписания Договора) постоянно нарушается армянской стороной в формах не только угроз, но и обстрелов территорий Азербайджана, всевозможных военных провокаций, террористических действий со стороны Армении... Недавние артобстрелы Гянджи и других мирных селений Азербайджана - абсолютное доказательство военной агрессии, убийств мирных граждан, государственного терроризма.

Армения нарушила не только сам Договор, но и статьи 3 и 4 Устава ОДКБ. Статья 3 утверждает: «Целями Организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности», а 4 статья констатирует: «Организация содействует формированию справедливого, демократического миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права»…

Таким образом, Армения, нарушив юридические предписания ОДКБ и опровергнув принципы международного права, полностью дискредитирует существование Организации, сформированной в целях защиты безопасности и регионального мира! Более того, она, несмотря на то, что сама является агрессором, посредством лживого информационного потока, настойчиво пытается втянуть данную организацию в кровавую бойню в Закавказье.

Остальные участники ОДКБ, трезво оценивая ситуацию и неукоснительно соблюдая все положения Договора и ее Устава, пока не поддаются провокациям с армянской стороны. Все другие подписанты данного договора понимают, что на Армению никто не нападает, она не защищается на своей территории, а по-прежнему ведет несправедливую, агрессивную, захватническую войну на чужих землях, тогда как для Азербайджана она является справедливой, освободительной, Отечественной войной.

Однако армяне в безумной истерике обвиняют всех других участников Договора, прежде всего Россию, в предательстве, сопровождая эту истерию сожжениями российских флагов, лживой трактовкой положений данного Договора. Но все документы Договора гласят о том, что он не обязан защищать своего участника-агрессора, ведущего террористические атаки и обстрелы мирных поселений соседнего государства. Более того, юридические основы данного Договора предусматривают наказание какого-либо участника в случае неисполнения этих юридических норм.

Об этом гласит статья 20 Устава Организации: «В случае невыполнения государством-членом положений настоящего Устава, решений Совета и принятых в их исполнение решений других органов Организации Совет может приостановить его участие в деятельности органов Организации. В случае продолжения государством-членом невыполнения указанных обязательств Совет может принять решение о его исключении из Организации. Решения по данным вопросам в отношении такого государства-члена принимаются без учета его голоса».

В этой связи вполне резонно предложение какого-либо участника Договора о срочном созыве Совета ОДКБ с постановкой вопроса об исключении Армении из состава участников... Этого актуального решения обязаны требовать не только представители государств-участников, но и общественность этих стран".

В соцсетях также предлагается подключиться к общественной петиции http://chng.it/kRjHdGWHLC

(Автор: Вугар Иманов)