Это звериная жестокость – народный артист Рамиз Гулиев о ракетном обстреле Гянджи

БАКУ /Trend Life/ - Ночью 17 октября 2020 года армянское руководство продемонстрировало очередное вопиющее зверство, обстреляв ракетами жилые кварталы в центральной части Гянджи.

Об этом сказал Trend народный артист Азербайджана, профессор, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", лауреат Государственной премии, выдающийся исполнитель на таре Рамиз Гулиев.

По словам народного артиста, подвергнуть ракетному обстрелу город, находящийся вне зоны боевых действий - невиданная жестокость со стороны армянских властей.

"Умышленный ракетный обстрел мирных жителей – бесчеловечный, чудовищный факт. Кем надо быть, каким извергом, чтобы целенаправленно стрелять в спящих детей, женщин, стариков… Брать на прицел мирных граждан – это самый настоящий вандализм.

Ракетный обстрел мирных граждан азербайджанских городов Гянджи и Мингячевира, нарушение всех норм и принципов международного права – поступки, которые демонстрируют всю истинную, низкую сущность армянского руководства. Это звериная жестокость. В результате обстрела Гянджи 14 человек погибли, среди них дети, ранены 55 человек. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Да упокоит Всевышний их души", - сказал Гулиев.

Выдающийся исполнитель на таре подчеркнул, что доблестные азербайджанские военнослужащие дают достойный ответ армянским оккупантам на поле боя.

"Во главе с Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана, Президентом Ильхамом Алиевым наша армия решительно пресекает провокации и агрессивные действия вооруженных сил Армении. Азербайджанские военнослужащие выполняют свою священную миссию, очищая наши исконные земли от оккупантов. Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, прекрасный уголок нашей Родины.

Сегодня мы узнали радостную весть – от оккупации освобожден Физули. Героические сыны Азербайджана, наши мужественные военнослужащие каждый день приближают Великую Победу", - добавил народный артист.

(Автор: Джани Бабаева)