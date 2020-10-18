Что почувствовал бы палач Давид Тоноян, если его жена и дети погибли бы под ракетными ударами, как это произошло в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В ночь на 17 октября она легла спать, думая перед сном, что на утро проснется, поцелует своих родителей, дедушек и бабушек, получит подарки. Сегодня Нигяр исполнилось бы 15 лет…Вражеская ракета унесла жизнь ученицы 10 класса школы № 29 города Гянджи, как и других детей…

На фото этого материала слева министр обороны Армении Давид Тоноян со своей женой и детьми Эдгаром и Эмилией, а справа – житель Гянджи Тимур Халигов, который во ракетного удара по Гяндже потерял пятерых своих родственников, мать и в последний раз обнимает в саване свою 10-месячную Нарин…А что почувствовал бы этот жестокий кровопийца Тоноян, если бы его жена и дети погибли бы под ракетными ударами, как это произошло в Гяндже и других городах и селах Азербайджана? Этот палач вместе с Пашиняном являются главными военными преступниками, которые должны предстать перед международным трибуналом. Хотя какой там международный трибунал, если так называемое мировое цивилизованное сообщество со всеми своими бесполезными структурами лишь закрывают глаза на бесчинства армянских фашистов, ограничиваясь своими пустыми «воззваниями и обеспокоенностью». Да и какие чувства может испытывать палач, кроме жажды крови? Эти кровожадные убийцы - Пашинян и Тоноян, не имея сил вместе со своими фашистскими группировками справиться на поле боя с азербайджанскими воинами, отдают приказы обстреливать мирные города и села самыми разрушительными видами оружия, убивают наших мирных граждан, детей, женщин, стариков.

В ночь на 17 октября в результате ударов баллистическими ракетами с территории Армении по Гяндже скончались 13 человек, из под завалов извлечены 53 человека. С 27 сентября в результате агрессии ВС Армении и бомбардировки мирных городов и сел Азербайджана, находящихся вне зоны боевых действий, погибло 60 человек, около 300 ранены. В непригодное состояние пришло 1704 дома, 90 многоквартирных зданий, 327 гражданских объектов.

В эти дни очень больно смотреть, как родители хоронят своих детей, как дети остаются сиротами, как дети хоронят родителей, как отцы и матери полностью теряют свои семьи, как мужья хоронят жен, а жены мужей, слезы бабушек и дедушек…Очень больно!

Это наши дети, которые так и останутся детьми…- брат и сестра - ученики 9-го и 7-го класса сельской школы Гашалты Гарагойунлу города Нафталан Фидан Гурбанова и Шахрияр Гурбанов, ученик 7-го класса сельской школы Тайнаг Агджабединского района Фарид Искендеров, дети Гянджи – десятимесячная Нарин Халигова, полуторагодовалая Медина Шахназарли, малолетние брат и сестра Марьям и Орхан Халили…

Подлое лицо армянских фашистов было проявлено еще во время Ходжалинского геноцида, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года среди зверски убитых 613 мирных граждан было 63 ребенка. Когда в июле 2017 года, опять же в результате артобстрела, убита двухлетняя Захра Гулиева.

На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)