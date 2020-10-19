Господам птицам - говорунам! Израильский писатель обратилась к международным структурам и телеведущим, поддерживающим армянский фашизм

БАКУ /Trend Life/ - Израильский журналист, писатель, лектор, наша соотечественница Рена Мир-Касимова, которая более 30 лет живет в этой стране прислала в Trend Life письмо, в котором выразила свой протест агрессорской политике Армении, и, в особенности, международным структурам, различным телеведущим и государственным деятелям, закрывающим глаза на 30-летнюю оккупацию части территории Азербайджана и военные преступления, вандализм и варварство ВС Армении, фактически способствуя преступлениям против человечества армянского фашизма.

"Господам птицам - говорунам!

Когда сидишь в собраньях шумных,

Язык пылает и горит;

Но люди делятся на умных

И тех, кто много говорит.

И. Губерман

Какое нам дело, господа, когда вы со своих тёплых местечек напеваете нам про какие - то геополитические заговоры и интересы?

Почему вы позволяете себе диктовать нам, что мы должны чувствовать и как нам надо себя вести, когда освобождаются наши исконные земли?

Почему вы нагло вторгаетесь в наши души, когда вершится Наша история?

Для нас совершенно не важно, чего вы боитесь, оставаясь наедине со своим отражением в зеркале по утрам:

Как отработать свои долги тем, кто вас подкармливает

Или как не угодить в капкан собственных безнравственных обещаний

Или как спуститься с высокого дерева, на которое вы влезли...

Какое нам дело до вас, у которых нет кровной, генетической привязанности к земле, породившей не ваших отцов, дедов и прадедов...

Земле, на которой зарождались звуки той музыки, что живет в наших сердцах с колыбели...

Вам ничего не говорят имена Гаджибейли и Бюльбюля, Хана Шушинского или Натаван...

И это нормально.

Ненормально лишь то, что вы пытаетесь лишить нас права вершить справедливый суд на своей, общепризнанной СВОЕЙ территории.

Мне совершенно неинтересны ваши фальшивые трактовки, тем более что они будут редактироваться вами же в соответствии с изменением ситуации и с победами азербайджанских политики, дипломатии и армии.

Побойтесь Бога, ведь именно так и произойдёт...

Мы ведь все знаем вашу изворотливость...

Тон изменится, вы найдёте лазейки в своих собственных прошлых высказываниях и будете убеждать нас в неверном трактовании ваших глубокомысленных фраз...

Это вызывает у меня даже не негодование, а просто презрение к такому неуважению к интеллекту своей же аудитории. А ведь ваши зрители не идиоты. Нельзя держать народ за дурачков.

Какая недальновидность.

Ведь всегда наступает завтра, но запоминается вчера.

Всегда запоминаются такие омерзительные сцены, что часто происходят на ваших сходках (другого слова не могу найти), когда стая мужчин, ведущая себя как галки-истерички нападают на нашу представительницу и нагло искажают ее слова, оскорбляя ее фразами, мимикой и глумясь над каждой запятой в ее речи.

Седовласые старцы походят в этой истерии на умалишённых шаманов, перекуривших лишнее...

Какой паноптикум, господа, именующиеся интеллигентами.

А для нас это просто наша собственная история.

Ни один роман или лучший исторический фильм не заменит мне одной единственной сцены, когда разделённый на север и юг народ перекрикивается с восторгом через мост Худаферин, отбитый, наконец, у разбойников и пиратов.

Ни одно ваше глумление не важно и не существенно для меня, когда подруга в слезах звонит мне и сквозь счастье и, одновременно, скорбь, сообщает об освобождении Физули - Родины ее отца, который не дожил до этого святого дня.

Меня не касается ваша геополитическая и авантюрная игра в фантики в вашей лживой студии, когда я помню фоторепортажи из Ходжалы...

Преступно и абсурдно обвинять целый народ за его патриотизм...

Это полное и тотальное сумасшествие и мракобесие.

Тем более, когда этот народ прав.

И вы же сами не отрицаете это, но почему-то изворотливо обходите правовую часть этой истории стороной.

Да неужели же непонятно, что вы просто организовываете спиритический сеанс у себя на передачах и пытаетесь вызвать дух батьки Махно!

Вы приверженцы анархии и беззакония.

То, к чему Вы подталкиваете агрессора - это нарушение хрупких и почти исчезнувших постулатов законности и порядка.

Карабах - это прецедент!

И не дай Бог вам бы было позволено решать его судьбу!

Вы бы уничтожили весь мир и миропорядок, ещё все-таки сохранившийся в каком -то виде.

Ну а затем...

Затем...

The sky is a limit...

А затем- беспредел...

Вот меня и радует, что вы все-просто птицы Говоруны.

Говорите, господа, говорите".

(Автор: Вугар Иманов)