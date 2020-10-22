Сегодня все мы - физулинцы, джабраильцы, зангиланцы... - ветеран Карабахской войны, поэт Октай Зангиланлы

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня мечты всех азербайджанцев об освобождении исконных земель, о восстановлении территориальной целостности Азербайджана, о возвращении на землю своих предков становятся явью. Об этом сказал Trend Life поэт, уроженец Зангиланского района, ветеран Карабахской войны, член Союза писателей Азербайджана 81-летний Октай Зангиланлы (Алекперов).

"Признаюсь, говоря об освобождении Зангилана, от волнения даже не могу подобрать нужных слов, сколько радости меня переполняет, вы даже не представляете… И не только меня, весь Азербайджан. Все граждане Азербайджана, вне зависимости от того, в каком уголке нашей страны родились, безгранично радуются освобождению от оккупантов исконных земель. Сколько счастья у людей вызывают достижения Вооруженных сил Азербайджана. Мысли и помыслы у всех сейчас едины. Известия об освобождении населенных пунктов, сел, районов встречают с ликованием. В эти моменты все становятся физулинцами, джабраильцами, зангиланцами…", - отмечает Октай Зангиланлы.

По словам поэта, в 1995 -1996 годах он написал стихотворение "Подари нам радость победы, Всевышний Аллах!", и сегодня мысли превращаются в действия.

"Во главе с Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана, Президентом Ильхамом Алиевым наша доблестная армия освобождает исконные земли. Славные сыны нашей Родины – доблестные военнослужащие, смело идут вперед, освобождая Родину от захватчиков, давая достойный ответ армянским оккупантам. Посмотрите, насколько силен боевой дух азербайджанских солдат. Пусть весь мир знает, что правда на нашей стороне, мы воюем на своей территории за свои земли", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева )