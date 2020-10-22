Еврейский шехид Карабахской войны - трогательный монолог русской Галины, ставшей вдовой через две недели после свадьбы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан – многонациональная страна, где все живут в мире и согласии, и в трудные моменты жизни как один встают на защиту Родины. Представляем читателям Trend Life трогательный монолог Галины Ханиной, супруг которой героически погиб во время первой Карабахской войны – 10 июня 1992 года, за свободу Азербайджана от армянских агрессоров. Ему было всего 23 года…

Галина Ивановна – русская, родилась в Баку, ее родители из Исмаиллинского района. Она рассказывает, что даже не представляет как пережила тот период своей жизни, когда стала вдовой уже через две недели после свадьбы. Вадим, которого все звали Дима, добровольно ушел защищать Родину, несмотря на то, что болел бронхиальной астмой. На него очень сильно подействовала Ходжалинская трагедия. Он погиб около села Чаректер Мардакетского района Нагорного Карабаха. Он погиб спасая друзей, попавших в засаду, прикрывая их отход. Он похоронен вместе со своим азербайджанским другом Ильхамом Гасановым на Аллее шехидов. Они вместе погибли в том бою. В то время как-то забыли позвать раввина, и в последний путь молитвами их провожал мусульманский мулла…

"В моей стране у дружбы нет национальностей. Души наших шехидов успокоятся только тогда, когда Карабах будет очищен от армянских оккупантов", - говорит Галина Ханина.

Автор сценария и режиссёр – Лада Мехтиева, оператор и монтажер – Заур Мамедалиев, перевод текста на английский язык – Ляман Фигарова и Эмин Алиев, звукорежиссёр – Халаф Джафаров.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)