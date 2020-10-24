Cənab Leytenant! Русские дети поддержали армию Азербайджана против армянских агрессоров (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Все граждане Азербайджана, независимо от национальности и вероисповедания, стоят на зашите Родины от армянских агрессоров. В Отечественной войне каждый старается внести свою лепту в приближающуюся победу над армянским фашизмом.

Известной патриотической композицией Шамистана Ализаманлы «Cənab Leytenant!» (Господин Лейтенант) на слова и музыку Шаина Мусаоглу освободительную миссию армии Азербайджана и доблестных героев поддержали 9-летняя Лилиана Эстрова и 10-летний Кирилл Урюпин.

На протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, в результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе оккупационных сил с территории Азербайджана. Всему миру известен Ходжалинский геноцид, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими фашистами были зверски убиты 613 мирных граждан. А с 27 сентября 2020 года в результате обстрела наших населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем вооруженными силами Армении погибли 64 мирных жителя, около трехсот получили ранения. Для пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны ВС Азербайджана ведут освободительную борьбу по восстановлению территориальный целости страны, в результате чего освобождены города и села Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Ходжавендского, Губадлинского районов и других населенных пунктов.

(Автор: Вугар Иманов)