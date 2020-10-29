Азербайджан терпит оккупацию своих исконных земель почти 30 лет – звезда мировой оперы

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан терпит оккупацию своих исконных земель вот уже почти 30 лет, об этом, как сообщает Trend Life, написал звезда мировой оперы, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов на своей официальной странице в İnstagram.

"Азербайджан – это моя страна. Страна, которая терпит оккупацию своих исконных земель вот уже почти 30 лет, страна, в которой живут многие национальности, представители многих религий, земля, которая подарила миру огромное количество красот и талантов. Наша история перед глазами всего мира, я уверен, что придёт мир и мы построим заново разрушенные и осквернённые мечети Карабаха, обездоленные и опустошенные земли, возродим из пепла наше достояние, которое подвергалось варварству и агрессии почти 30 лет... Всем сердцем со своим народом и своей Родиной", - написал Эйвазов.

Отметим, что данный пост звезда мировой оперной сцены разместил на трех языках – азербайджанском, английском и русском.

(Автор: Джани Бабаева )