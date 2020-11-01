Русские Азербайджана - видеобращения: Страна будет очищена от армянских агрессоров! Карабах – это Азербайджан!

БАКУ /Trend Life/ - В многонациональном Азербайджане живут представители многих национальностей, в том числе и русские. Русская диаспора в Азербайджане является наиболее многочисленной русской диаспорой на Южном Кавказе и насчитывает около 120 тысяч членов. И все как один поддерживают освободительную миссию армии Азербайджана по восстановлению территориальной целостности страны, которая на протяжении около 30 лет оккупируется армянскими агрессорами. Этому событию был посвящен и автопробег в Баку, организованный Русской общиной Азербайджана под лозунгом «Карабах – это Азербайджан!» с флагами Азербайджана, России и Турции.

Ниже представлено видеообращения граждан Азербайджана русской национальности.

Председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин подчеркнул, что почти 30 лет длилась оккупация азербайджанских земель, территориальная целостность страны была нарушена.

«Все мы и средства массовой информации пытались донести миру правду о конфликте. Азербайджан требует справедливого решения нагорно-карабахского конфликта на основе международного права. Сейчас наши ВС освобождают захваченные территории Азербайджана, мы скоро восстановим территориальную целостность страны и наши беженцы вернутся в свои дома».

Забелин добавил, что Азербайджан ощущает моральную поддержку братской Турции и это очень важно. Он добавил, что Азербайджан, Турция и Россия будут играть важную роль в послевоенный период в обеспечении политической и экономической стабильности в регионе.

«Путин отметил, что Азербайджан воюет на своей территории, что вмешательство ОДКБ недопустимо. В Азербайджане проживают и русские, и евреи, и лезгины, и украинцы, и представители многих других национальностей и вероисповедания, и поэтому для нас это действительно отечественная война. Наш Президент неоднократно подчеркивал, что мы - самодостаточная республика и наша армия отлично технически и профессионально вооружена. У нас шесть Национальных героев среди русских парней, которые погибли в первую отечественную войну в Карабахе. Они шли добровольцами на эту войну. Граждане русской национальности и сегодня плечом к плечу с азербайджанцами встали на защиту территориальной целостности нашей страны. Многие СМИ России и так называемые политические шоу пропагандировали и выступали на армянской стороне, такие как Затулин и Соловьев. Но хочу отметить, что мы не одиноки в России. В России очень много трезвомыслящих людей - аналитиков, политологов, экспертов. Победа будет за Азербайджаном, и мы вернем свои территории!», - сказал Забелин.

(Автор: Вугар Иманов)