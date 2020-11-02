Молодежь создала движение DAVAM в поддержку армии Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошло мероприятие, посвященное созданию Общереспубликанского молодежного движения DAVAM, сообщает Trend Life.

На открытии мероприятия прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни во имя свободы и независимости страны, а также жертв армянского террора.

DAVAM создан инициативной группой молодежных активистов, которые будут представлять различные направления среди молодежи: председатель движения Нихад Аллахъяр – общественно-политические процессы, ветеран Карабахской войны Натиг Мехтиев – военно-патриотические, Сара Раджабли – социальное предпринимательство, Рейхан Джамалова – инновационные идеи для стартапов, Сабир Рустамов – международная сфера, Расул Чунаев, известный спортсмен, борец в греко-римском стиле, кавалер ордена "Шохрат" – спортивную сферу, Мухаммед Туркмен – сферу журналистики и Нармин Князлы – социальные медиа.

Выступившие рассказали об особенностях своей деятельности, отметили, что молодежное движение своей деятельностью окажет поддержку армии Азербайджана, также было зачитано обращение.

Главная цель DAVAM – активная роль в общественно-политической сфере, поддержка новых и креативных проектов в молодежной и спортивной сфере, расширение молодежной сети для плодотворной деятельности в сфере реформ в различных областях жизнедеятельности страны.

На протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, в результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе своих оккупационных сил с территории Азербайджана. Весь мир знает о Ходжалинском геноциде, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими фашистами были зверски убиты 613 мирных граждан.

Начиная с 27 сентября этого года ВС Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции и резолюции Совета безопасности ООН, требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, умышленно взяв на прицел мирное население Азербайджана, наносят ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам страны, среди которых Гянджа, Барда. Тертер и другие. В результате военных преступлений Армении более 90 погибших, среди которых 10 детей и 27 женщин, более 400 раненых, разрушены более трех тысяч частных домов, многоквартирных зданий и гражданских объектов Азербайджана.

Для пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны ВС Азербайджана ведут освободительную борьбу по восстановлению территориальный целости страны, в результате чего уже освобождены города и села Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Ходжавендского, Губадлинского районов.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Рустам Исмайлов Редактор: Наталья Кочнева)