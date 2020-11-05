Как раненый азербайджанский солдат во время операции поет "Джан Карабах!" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В соцсетях распространилось видео, в котором во время операции раненый азербайджанский солдат поет песню "Джан Карабах!". Как оказалось, этот солдат является выпускником Национальной консерватории, исполнителем мугама и народных песен, солистом Азербайджанского государственного академического музыкального театра, а также бек-вокалистом телепроекта “Üçümüz” ATV Мабудом Ахмедовым, который добровольцем ушел на фронт и был тяжело ранен в одном из боев.

Вот такая у нас талантливая молодежь и настоящие герои!

На протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, в результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе своих оккупационных сил с территории Азербайджана. Начиная с 27 сентября этого года ВС Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции и резолюции Совета безопасности ООН, требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, умышленно взяв на прицел мирное население Азербайджана, наносят ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам страны, среди которых Гянджа, Барда. Тертер и другие. В результате военных преступлений Армении более 90 погибших и 400 раненых, множество детей, стариков и женщин, разрушены более трех тысяч домов и гражданских объектов. Для пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны ВС Азербайджана ведут освободительную борьбу по восстановлению территориальный целостности страны, в результате чего освобождены города и села Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Ходжавендского, Губадлинского районов и т.д..

(Автор: Вугар Иманов)