Единственное, о чем я жалею, что не принимал лично участия с оружием в руках в боях за освобождение Шуши - Натиг Расулзаде

БАКУ /Trend Life/ - Шуша наша! Ура! Шуша наша, как и была всегда, испокон века. Но мы ждали этого счастливого дня двадцать восемь с лишним лет, сказал Trend Life народный писатель, вице-президент ПЕН-клуба Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Натиг Расулзаде.

"Я, как и все, весь наш народ, слушал сегодня выступление Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева. Великолепное обращение к народу, как всегда лаконичное и в то же время обстоятельное, опирающееся на железную неоспоримую логику, на исторические факты, сдержанно-эмоциональное (да как же не быть эмоциям, когда наши доблестные войска освободили Шушу, жемчужину Азербайджана и всего Закавказья). Железным кулаком спаянности нашего народа, нашей армии мы разобьем головы армянским фашистам. Что ж, они привыкли бомбить спящие города, убивая малых детей в их кроватках среди ночи, привыкли убегать с поля боя, поворачиваясь спиной к противнику, армянские маньяки призывают отравлять реки, текущие в Азербайджан, и много других мерзостей, клеветы и подлого вранья… Это говорит об их бессилии, об их подлой натуре, об их неумении сражаться как мужчины на поле брани", - отмечает народный писатель Азербайджана.

Натиг Расулзаде подчёркивает, что много лет назад, после Ходжалинского геноцида он написал сценарий к художественному фильму "Мы вернемся" о мальчике, чудом уцелевшем в Ходжалинской резне, устроенной армянскими палачами.

"Мальчик, потерявший отца, деда, братьев, добирается со своей беременной матерью до Баку, где они проживают как беженцы. У мальчика чудесный голос, большие способности и известные певцы предрекают ему блестящее будущее певца-ханенде, но он идет учиться в военное училище, потому что понимает, что его родине сейчас нужны солдаты, военные. "Мы вернемся" - назвал я сценарий и написанный по его мотивам (что бывает крайне редко, обычно – наоборот) одноименную повесть. Эти слова стали пророческими. И вот мы возвращаемся. И вот мы взяли Шушу. Освободили Шушу - нашу зеницу ока, от вражеских армяно-фашистских захватчиков. Единственное, о чем я жалею, что не принимал лично участия с оружием в руках в боях за освобождение Шуши. Не так давно я написал обращение к Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, что готов идти сражаться на линию огня, чтобы освободить нашу землю от армяно-фашистской нечисти. И это не просто слова, потому что за ними и за моей спиной стоят тысячи и десятки тысяч моих ровесников, желающих принять участие в контрнаступлении наших войск. Недолго осталось до полного освобождения нашей Родины от армянских изуверов. Мы будем праздновать нашу победу в Ханкенди. Иншаллах! Мы вернем весь наш Карабах! Да здравствует Азербайджан! Да здравствует наша доблестная армия! Да здравствует наш Верховный главнокомандующий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев! Карабах – это Азербайджан!", - сказал народный писатель Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)