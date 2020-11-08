Сложно объяснить, что сейчас творится у нас на душе - народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, всемирно известный вокалист Юсиф Эйвазов на своих страницах в социальных сетях поделился публикацией, посвященной освобождению города Шуша от армянской оккупации, сообщает Trend Life.

Вокалист отмечает, что сегодня в мире нет ни одного азербайджанца, который не встретил бы это утро со слезами радости на глазах.

"Мы вернулись домой, в город ШУША... Очень сложно объяснить, что сейчас творится у нас на душе… Почти 30 лет эти места были под оккупацией, мечети были осквернены, названия городов изменены, правдивые факты были либо стёрты, либо искажены",- отмечает Эйвазов, подчеркивая, что сила в правде, и спустя 30 лет правда восторжествовала.

Народный артист пишет, что армянские оккупанты оскверняют святые места, снимают слезливые ролики, напичканные враньём. Общественные деятели Армении открыто призывают в соцсетях к международным преступлениям.

Юсиф Эйвазов подчеркивает, что данные факты есть в открытом доступе, и призывает армянскую сторону одуматься, ведь история этого не простит.

Свою публикацию народный артист завершает словами: "Пусть поскорее наступит мир. Да здравствует Азербайджан! КАРАБАХ - ЭТО АЗЕРБАЙДЖАН!".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)